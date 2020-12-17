بلدية هجين تستمر بتعقيم المنازل للحد من انتشار كورونا والليشمانيا

ويشارك في الحملة المجالس المحلية في الريف الشرقي بالتعاون مع لجنة التربية في دير الزور، وشبيبة دير الزور، واستهدفت الحملة تعقيم المنازل على طول الخط الشرقي من أبو حمام وحتى الباغوز، وتستمر حتى الانتهاء من كامل عملية التعقيم التي من المتوقع أن تنتهي خلال اسبوع.

أيضاً لا تقتصر الحملة فقط على عمليات التعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا، بل تعمل فرق التّعقيم أيضاً للحد من انتشار وباء الليشمانيا ، الذي انتشر مؤخراً في المنطقة، وذلك بالتعاون مع لجنة الصّحة في دير الزور ،والتي تقوم بشكل دوري بحملة لقاحات ضد وباء الليشمانيا في قرى ريف دير الزور الشرقي.

يذكر أنّ بلدية الشعب في بلدة هجين قامت خلال فترة الحظر الكلي الذي فُرض في ،الـ 5 من كانون الأول، الجاري ولمدة عشرة أيام، بعمليات تعقيم للمؤسسات العامة ،والشوارع وترحيل القمامة من كامل بلدة هجين.

(ف ع/ م)

ANHA