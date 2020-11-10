بلدية هجين تشارف على الانتهاء من مشروع يغذّي 40 ألف نسمة بالمياه

ومنذ بداية أيلول الماضي بدأ مكتب الخدمات الفنية في بلدية هجين بتنفيذ مشروع محطة المياه التي خرجت عن الخدمة منذ أكثر من 5 أعوام في فترة احتلال مرتزقة داعش للمنطقة، مما زاد معاناة الأهالي في تأمين مياه الشرب.

محطة السوسة تتألف من محركّين كبيرين لاستجرار المياه من نهر الفرات إلى خزّان إسمنتي كبير حيث تترسّب فيه الشوائب لتتدفق المياه بعدها إلى 5 فلاتر لتنقية المياه وتعقيمها، ثم تُضخ في الأنابيب الرئيسية عن طريق 3 مضخات.

وحسب المهندس المشرف على المشروع، محمد الجاسم، فإن المحطة ستدخل في الخدمة قبل نهاية شهر تشرين الثاني الجاري بعد الانتهاء من أكثر من 90% منها.

(خ ع/ م)

ANHA