بلدية عين عيسى توزع 1500 شجرة احتفاءً بميلاد القائد عبد الله أوجلان

ووزّع مكتب البيئة التابع لبلدية عين عيسى الأشجار على كافة الكومينات التابعين لناحية عين عيسى، والبالغ عددها 26 كوميناً.

وبهذا الصدد، قال الرئيس المشترك لمكتب البيئة في بلدية عين عيسى، عثمان الرمو، إنهم وزعوا 1500 شجرة "سرو، صنوبر، فستق"، وأنواع أخرى من أشجار الزينة على الكومينات التي ستقوم بدورها بزراعتها في أحيائها وقراها.

هذا وتتواصل الفعاليات التي تنظمها لجان ومؤسسات مجلس مقاطعة كري سبي احتفاء بميلاد القائد، حيث من المقرر أن يتم زراعة عشرات الأشجار في الحديقة المركزية التي تم تأهيلها مؤخراً، وذلك بتاريخ الـ 3 من نيسان الجاري.

ويصادف يوم الـ 4 من نيسان عيد ميلاد القائد أوجلان الذي أبصر النور عام 1948 في ولاية رها بباكور، ويحتفل الكردستانيون كل عام بيوم ميلاده؛ لأنه قاد حركة التحرر الكردستاني للحفاظ على وجود وهوية الشعب الكردي منذ سبعينيات القرن الماضي.

(ج)

ANHA