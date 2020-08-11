بلدية عين عيسى تطلق حملة لمكافحة الحشرات الضارة

وخصصت لجنة الخدمات في بلدية عين عيسى لهذا الغرض 3 فرق جوالة تتألف كل واحدة من 3 عمال ومشرف، وتترافق هذه المكافحة بحملات مماثلة في ريف الناحية.

وتستهدف حملة المكافحة الحشرات الضارة التي تكثر في فصل الصيف كالبعوض والصراصير والعقارب.

وبهذا الخصوص، أشار علي العبد المشرف على إحدى ورشات المكافحة إلى أن هذه الحملة جاءت تلبية لشكاوى الأهالي المتكررة للبلدية بوجوب تعقيم المنازل والمرافق العامة من هذه الحشرات.

وبيّن العبد أن هذه الحملة ستستمر مدة 15 يومًا في ناحية عين عيسى، لافتًا إلى أنها تترافق بحملات مماثلة في البلدات والقرى التابعة لناحية عين عيسى.

(ج)

ANHA