بلدية عين عيسى تنجز مشاريعها الخدمية رغم هجمات الاحتلال التركي وقصفه اليومي

باشرت لجنة الخدمات في بلدية عين عيسى تأهيل مدخل ناحية عين عيسى الشرقي، بطول 2200 متر "ذهاباً وإياباً"، وذلك من خلال تزفيته بمادة المجبول الأسفلتي، بعد تجهيز البنية التحتية للطريق من خلال ردمه بمادة (الكرابية البيضاء)، وتسويته.

بهذا الصدد، قال الفني في بلدية عين عيسى، حسين الحمادة، أنهم حريصون على استكمال كافة الأعمال التي وضعوها ضمن خطة عملهم لهذا العام بالرغم من الهجمات المستمرة وتعرضْ الناحية للقصف المستمر بهدف تخريب البنية التحتية الخدمية للمواطنين.

هذا ويتعمد الاحتلال التركي ومرتزقته استهداف المنشآت الخدمية في ناحية عين عيسى، حيث تعرضت محطة ضخ مياه بلدة الهيشة للقذائف التركية أكثر من مرة، ما سبب أضراراً في خزانات التصفية، فيما تقوم البلدية بإصلاح الأعطال بشكل مباشر وإعادتها للخدمة من جديد.

وختم الحمادة بأنهم مستمرون بتقديم كافة الخدمات الممكنة والأساسية للمواطنين بحسب الإمكانات المتوفرة، واستجابة لحالة الطوارئ التي أعلنتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في 6 تموز المنصرم.

هذا وكانت لجنة البلديات في مقاطعة كري سبي قد أطلقت مجموعة من الأعمال الخدمية من ضمنها إعادة تأهيل الحديقة العامة، وإيصال خط كهربائي خدمي لتغذية محطة مياه الزاهرة بطول 24 كم والتي تغذي الناحية وريفها، بالإضافة إلى تأهيل طريق (خربة هدلة ـ الناصرية) بطول 4500 متر.

(د)

ANHA