بلدية الشيخ مقصود توزع الخبز بالمجان على الأهالي

وضمن المساعي الحثيثة للمؤسسات المدنية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، بادرت بلدية الشعب بالتنسيق مع المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية بتوزيع الخبز بالمجان على الأهالي لتخفيف الأعباء المادية عنهم.

وبحسب القائمين على عملية الإنتاج، فإن كمية الإنتاج اليومية للخبز تقدر ب 20 ألف ربطة يلزم إنتاجها 25 طن من الطحين قابلة للزيادة وفق الطلب.

نائب الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب آزاد حسين أفاد بأنه بعد الإجراءات المتخذة لدرء فيروس كورونا ظهرت بعض المشاكل الاقتصادية، وخاصة لدى بعض الأسر المحتاجة.

وقال آزاد بأنهم كبلدية شعب عملوا قدر المستطاع على مساعدة الأهالي وفق ما يتوفر لهم من الإمكانات، وأمّنوا احتياطاتهم من مادة الطحين والمواد اللازمة لإنتاج الخبز لفترة زمنية محددة.

وناشد آزاد حسين الأهالي بالعمل على مساعدة لجان البلدية في أداء عملها لتجاوز الأزمة ودرء خطر فيروس كورونا عن الأهالي.

هذا وستستمر عملية توزيع الخبز على الأهالي مدة يومين.

(م ع/س و)

ANHA