بلدية الشدادي تطلق مشروعاً لإنارة الشوارع الرئيسة في المدينة

بدأت ورشات بلدية الشعب في ناحية الشدادي بالعمل على تنفيذ مشروع إنارة الشوارع الرئيسة في المدينة وذلك بالتعاون مع منظمة 'Save the children" ويستهدف المشروع الشوارع الرئيسة على أمل إنارة شوارع المدينة بشكلٍ كامل.

وقال نائب الرئاسة المشتركة لبلدية الشعب في ناحية الشدادي حسام طعان في حديثه لوكالتنا هاوار إن :"ورشات بلدية الشعب باشرت بعملية تجهيز الأعمدة الرئيسة في الشوارع تمهيداً للبدء بإنارتها اعتماداً على الطاقة الشمسية .

وأضاف الطعان: " المشروع كان بالتعاون بين بلدية الشعب في الشدادي ومنظمة Save the children حيث يشمل المشروع إنارة الشوارع الرئيسة في المدينة عبر الطاقة الشمسية" .

ولفت إلى أن الشوارع المستهدفة هي "الشارع العام (السوق الرئيسي) وشارع الجامع والبلدية وشارع المصرف والمحلق الجنوبي والمحلق الشمالي "

ونوه الطعان إلى أن التنسيق جار لتوسيع المشروع ليشمل كافة الشوارع الفرعية في المدينة.

وأضاف: "البلدية نسقت مع المنظمة للتعاون في أربعة مشاريع أخرى وهي مشروعا صرف صحي في حي التوسعية الجنوبي ومشروع إعادة تأهيل حديقة ومشروع توزيع حاويات قمامة في شوارع وأحياء المدينة .

ولفت إلى أن هذه المشاريع سيبدأ العمل عليها خلال الأسبوع الجاري .

ويشار إلى أن خطوط الإنارة الرئيسة في شوارع المدينة خارجة عن الخدمة منذ أكثر من عشر سنوات .

(ب د/ك)