بلدية الشّعب في قامشلو تكشف برنامجها الخدميّ للفترة القادمة

نظمت بلدية الشعب في مدينة قامشلو، اليوم، مؤتمراً صحفياً، في مبنى البلدية، وكشفت من خلاله عن أبزر مشاريع البلدية في النصف الثاني من العام 2020، والذي يضمن الربعين الثالث والرابع.

وتحدّث خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره عدّة وسائل إعلامية الرئاسة المشتركة لبلدية الشعب في مدينة قامشلو زوزان إبراهيم وكابي شمعون. ونوّها بأنّ من أولويات المشاريع التي ستنفّذها بلدية الشعب هي تزفيت الطرق الأكثر تضرّراً.

وبينت الرئاسة المشتركة لبلدية الشعب في قامشلو أنّ المشاريع التي ستنفّذ منها تنفيذ مشروع المجبول الزفتي والتي تشمل شارع المصارف، وشارع الخليج، وتأمينات بنك عودة، بالإضافة إلى الشوارع الرئيسية الأكثر تضرّراً في المدينة، بكمّية إجمالية تقدر8555,93م3، بالإضافة إلى ترقيعات في بعض شوارع قامشلو، بكمية قدرها 2000م3، وذلك بالتعاقد مع شركة زاغروس لتعبيد الطرق.

ونوّهت بلدية الشّعب: "بالإضافة إلى مشروع الحجر المكُسّر، والتي تشمل بعض شوارع أحياء قامشلو، منها حي الزيتونية، والمحمقية، وجمعاية الجنوبي والشمالي، والعلوة، قرية تنوريه وذلك بكمّية تقدر 14290م3، ومشروع بقايا مقالع بكمية إجمالية قدرها 8000م3".

كما ستقوم بلدية الشعب بصيانة وترميم مشروع الصرف الصحي ضمن عدّة أحياء مدينة قامشلو، ويبلغ طول الشبكة التي من المقرّر صيانتها وترميمها 2807م.

وخصّصت بلدية الشعب ميزانية قدره 395,121,445 لتنفيذ المشاريع التي كشفت عنها.

ومن المقرّر أن تباشر بلدية الشعب بتنفيذ مشاريعها خلال الأسبوع القادم.

(ب ح- ل م/ أ ب)

ANHA