بلدية الشعب تؤمّن منازل لـ 2300 أسرة متضررة

أمنت بلدية الشعب التابعة لحيي الشيخ مقصود والأشرفية على منازل غير طابقية للأسر التي باتت منازلها غير صالحة للسكن بفعل الزلزالين 6 و21 شباط الماضي اللذين تأثرت بهما مناطق في سوريا.

وكان المكتب الفني في بلدية الشعب بحيي الشيخ مقصود والأشرفية قد أصدر تقريراً مفصلاً بالأرقام والإحصائيات في 17 ـ 2 ـ 2023، عن الأضرار التي لحقت بالأبنية جراء الزلزال في حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

تأمين منازل 2300 أسرة

حيث تم تحويل 2300 أسرة، من المباني العالية في القسم الشرقي والأشرفية إلى منازل غير طابقية في القسم الغربي عائدة لأهالي المنطقة الذين نزحوا منها جراء الحروب التي دارت فيها، بالتنسيق بين الكومين في القسمين، وموافقة لجنة العقود التابعة لبلدية الشعب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

وتمت إزالة الخيم التي نُصبت في الشوارع والحدائق والساحات الفارغة بعد الزلزال، بعد قرار تأمين المنازل للمتضررين دون دفع الإيجار.

الإداري في لجنة العقود والسكن في بلدية الشعب لحيي الشيخ مقصود والأشرفية، منّان عبدي، أوضح لوكالتنا: "عقب الزلزال أصدرنا قراراً بالتنسيق مع إداريي البلدية والمجلس العام للوصول إلى حل".

الخطوات!

وبيّن منّان عبدي أنهم اتفقوا على تأمين المنازل للأسر التي باتت مساكنها غير صالحة للسكن ومهددة بالانهيار، أشار إلى: "فتحنا المجال أمام تلك الأسر بالتنقل من مساكنها إلى منازل الآمنة، ويبلغ عددها 2300 أسرة متنقلة".

وأشار منّان إلى أن الانتقال لم يكن عشوائياً إنما بشكل منظم بين الكومينات والبلدية، واكد: "كان الانتقال عبر خطوتين فقط وهما باتفاق بين الكومينين على النقل وموافقة البلدية وكتابة عقد جديد".

(ل م)

ANHA