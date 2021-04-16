بلدية الشعب تطلق حملة تعقيم عامة في مدينة منبج

حملة التعقيم تجري على عدة مراحل، تبدأ بتعقيم وتنظيف الشوارع الرئيسة ضمن المدينة، فيما تستهدف المرحلة الثانية الشوارع الفرعية ضمن الأحياء.

وأهم الشوارع التي استهدفها التعقيم "طريق حلب وطريق الجزيرة والمدخل الرئيس للمدينة، بالإضافة إلى الأسواق"، ويتم خلال الحملة رش مواد التعقيم بمساعدة سيارات الإطفاء.

وستشمل المرحلة الثالثة من التعقيم كافة المدارس والدوائر الرسمية ودور العبادة ومداخل الأبنية السكنية.

يذكر أن الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا أصدرت تعميمًا في الـ 11 من شهر نيسان الجاري، فرضت فيه حظرًا كلّيًّا في مناطق شمال وشرق سوريا، بسبب ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا، ولمدة 10 أيام.

(أق/سـ)