بلدية الشعب تتعهد بترحيل مخلفات المصانع الموجودة بالقرب من مناهل المياه

يوجد في حي الهليلية بمدينة قامشلو 51 منهلاً لمياه الشرب، وهذه المناهل تُعد المصدر الرئيسي لمياه الشرب في مدينة قامشلو، حيث تغطي نسبة 75% من حاجة أهالي المدينة، ويوجد في محيط هذه المناهل كميات كبيرة من القمامة ومخلفات المصانع والمعامل.

وأوضحت مديرية المياه في مقاطعة قامشلو أن مخلفات المصانع والمعامل والقمامة التي يرميها الأهالي بالقرب من مناهل مياه الشرب ستُشكل على المدى البعيد خطراً كبيراً، من خلال التسربات التي قد تحصل في الطبقات الجوفية.

الإداري في مديرية المياه بمقاطعة قامشلو خورشيد أوسو أوضح أن: "المخلفات التي يقوم أصحاب المصانع والمعامل بإلقائها بالقرب من مناهل مياه الشرب في حي الهليلية ستُشكل خطراً كبيراً على المدى البعيد على مياه الشرب، نتيجة حصول تسربات ضمن طبقات الأرض الباطنية، مما قد يؤدي إلى تعكير وتلويث المياه، وجعله غير صالح للشرب".

بلدية الشعب تتعهد

ونوه أوسو أن هناك محاولات لحل هذه المشكلة بالتعاون مع بلدية الشعب في مدينة قامشلو، وقال: "رفعنا كتاباً إلى الجهة المعنية، وتعهدت بإيجاد حل لهذه المشكلة".

الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في مدينة قامشلو زوزان إبراهيم أوضحت أن ترحيل مخلفات المصانع الملقاة بالقرب من المناهل هي ضمن خطة عمل بلدية الشعب، وقالت: "من المقرر أن تبدأ في الأسبوع القادم".

وأوضحت زوزان أن السبب في تأخر ترحيل القمامة هي ظهور العديد من مشاريع النظافة في المدينة، منها مشروع ناف كوري، وتنظيف نهر جقجق، وحملة تعقيم المدينة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وناشد خورشيد أوسو وزوزان إبراهيم أصحاب المعامل والمصانع والأهالي بعدم رمي القمامة ومخلفات المصانع لأنها تؤثر على مياه الشرب والبيئة.

(أ ب)

ANHA