بلدية الشعب تقر مشروع توسيع الطرق الرئيسية في مقاطعة كوباني

وأقرت بلدية الشعب في مقاطعة كوباني في 29/7/2020 مشروع توسيع عرض الطرق الرئيسية في المقاطعة بناء على مقتضيات المصلحة العامة ومن أجل حماية الطرق الرئيسية في المقاطعة من كل التجاوزات وكذلك حماية الحرم والقدرة على التوسع المستقبلي.

وجاء قرار توسيع الطرقات بعد فترة من بدء البلدية بتعبيد الطرق وترميمها في وقت كانت تعاني فيه المقاطعة من سوء الطرق فيها.

والطرق التي صادقت البلديات التابعة لبلدية الشعب على توسيعها عرضياً هي "طريق كوباني-صرين الذي سيتم توسيع عرضه 40م، وأما باقي الطرق المرتبطة بكوباني مثل كوباني- جلبية وتل أبيض وقناية وشيغلر وحلنج(طريق قشلة) حتى رودكو ((M4 فسيتم توسيع عرضها 30م.

وصادق على القرار الصادر حيال مشروع توسيع عرض الطرق المزمع تنفيذه في المستقبل القريب البلديات التالية: "كوباني- قناية - بندر- صرين- بلك- تل غزال- جلبية - شيران- طاشلوك".

(كروب/ل)

ANHA