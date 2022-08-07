بلدية الشعب تنتهي من إنارة 75% من شوارع وأحياء الرقة وتؤكد على الاستمرار

تستمر دائرة الإنارة العامة في بلدية الشعب بالرقة بأعمالها اليومية في إنارة شوارع المدينة، وأطلقت خلال الأسبوع المنصرم مشروع إنارة جديد يستهدف حي الثكنة وسط مدينة الرقة، بالإضافة إلى عمليات الصيانة اليومية لكافة شبكات الإنارة في شوارع وأحياء المدينة.

ونفذت دائرة الإنارة العامة أعمال الإنارة في شوارع مدينة الرقة بنسبة وصلت إلى 75%، والعمل جارٍ الآن على إنارة حي الثكنة، حيث تم تركيب 25 جهاز إنارة، بطاقة 200 واط، موفرة للطاقة، بالإضافة إلى تركيب أعمدة جديدة، وبحسب المشرف على المشروع سيتم الانتهاء من العمل خلال الأسبوع القادم.

وانتهت دائرة الإنارة العامة في الرقة خلال الشهر المنصرم، من إنارة الطريق الواصل بين مدرسة خديجة في الطرف الغربي من مدينة الرقة وصولاً إلى مرآب الحوض بطول 600 متر، وتم تركيب 24 جهاز إنارة، بالإضافة إلى عمليات طلاء وصيانة الأعمدة.

بهذا الصدد، التقت وكالتنا رئيس دائرة الإنارة العامة في بلدية الشعب بمدينة الرقة، شواخ الصلال، الذي قال "نعمل على استكمال مشاريع الإنارة في مدينة الرقة، بالإضافة إلى إنارة الطرق الرئيسة وإنارة الأحياء الفرعية، والمناطق المحيطة بالمدينة".

وأكد شواخ الصلال أن دائرة الإنارة العامة، أنجزت 75 % من الإنارة، في كافة أرجاء المدنية من شوارع وحدائق.

ولفت الصلال "بالنسبة للحدائق فقد تم الانتهاء من إنارة حديقة البجعة وحديقة 7 نيسان، وحديقة جواد أنزور، التي تضمنت تركيب أعمدة وإعادة تأهيل وتركيب أجهزة موفرة للطاقة".

وأوضح الصلال "لدينا مشاريع جديدة يتم دراستها حالياً، تتعلق بتوريد مواد إنارة خاصة بالبلدية. هذه المواد يتم البدء بها من المشاريع التي تمت دراستها، وسنستهدف من خلالها حي السباهية، ومفرق الجزرة، وحي الحصيوة، وسيف الدولة، والجامع القديم، وحي الأكراد".

وأكد الصلال "سنعمل على استكمال إنارة الطرق الرئيسة، من حي الفردوس وسط المدينة إلى مسجد النووي، ومن طريق البلدية إلى كراج البولمان وصولاً إلى شارع المنصور".

في ختام حديثه، طالب الصلال أهالي الرقة بالتعاون مع دائرة الإنارة العامة للحفاظ على الممتلكات العامة لمنع سرقتها وتخريبها".

(م خ/خ)

ANHA