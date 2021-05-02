بلدية الشعب تنفذ أعمال تعبيد وصيانة في شوارع بحي الشيخ مقصود

عملية تعبيد الطرق بدأت بعد كشف ودراسة المشروع من قبل المكتب الفني في بلدية الشعب، حيث بدأت الأعمال بصيانة خطوط الصرف الصحي واستبدال الأنابيب القديمة، ومنع تسرب المياه إلى أقبية المباني.

واستهدفت عملية التزفيت طرق فرعية ورئيسة بإجمالي طوله 550 مترًا، وأهم الطرق التي انتهى العمل بها هي" شارع فروج عمار وصولًا إلى سوق الخضرة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود وشارع كراج عفرين القديم الواصل بين القسمين الغربي والشرقي".

هذا وبحسب المكتب الفني في بلدية الشعب، فإن الأعمال استمرت 76 يومًا، بدءًا من صيانة خطوط الصرف الصحي وتسوية الشوارع بمادة " البقايا" انتهاء بالتعبيد(الزفت).

الإدارية في المكتب الفني خاتون حنان، أشارت إلى أنهم أنشؤوا أيضًا 10 فوهات مطرية جديدة لضمان عدم تجمّع مياه الأمطار وسهولة صرفها.

فيما تستعد بلدية الشعب لتوسيع أعمالها وإصلاح بعض الطرق الأخرى.

(ع س/سـ)

ANHA