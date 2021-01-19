بلدية الشعب تباشر إنشاء محطة مياه في منطقة اللايذ بريف دير الزور

وبدأت البلدية بتنفيذ المشروع في منطقة "اللايذ" التابعة لبلدة غرانيج في ريف دير الزور الشرقي، والتي كانت تفتقر إلى محطات المياه لأكثر من 6 سنوات، حيث يعمد الأهالي إلى شراء الماء من المناهل الواقعة على أطراف نهر الفرات.

وانطلقت أعمال المرحلة الأولى من الإنشاء، يوم أمس الإثنين، ومن المزمع أن تنتهي بتاريخ الـ 10 من شهر شباط / فبراير القادم، حسب ما خططت البلدية، وتتضمن أعمال المرحلة الأولى بناء قواعد وجدران وغرف وسور المحطة.

هذا وستغذي هذه المحطة نحو 120 ألف نسمة، وسيتم تمديد شبكة مياه رئيسة لإيصال المياه إلى المنازل.

يأتي هذا بالتزامن مع استمرار البلدية في إعادة تأهيل محطات أخرى للمياه في بلدة غرانيج، لإيصال المياه إلى جميع خطوط المنطقة.

ويذكر أن المؤسسة العامة لمياه الشرب في دير الزور قد أعادت تأهيل أكثر من 35 محطة مياه، وإرواء القرى الواقعة على طول سرير نهر الفرات في دير الزور، وأنشأت محطة مياه جديدة في قرية البطين في الريف الشرقي، إضافة إلى محطة مياه في الجرذي الشرقي وقرية أبو حردوب التي تغذّي أيضًا القسم الغربي من بلدة أبو حمام، وتخدم الآلاف من المواطنين.

كما وبدأت البلدية في الرابع من كانون الثاني/ يناير الجاري، بإنشاء محطة مياه شربٍ في بلدة الشعفة بريف دير الزور الشرقي تغذّي نحو 27 ألف نسمة.

( ف ع/ س ر)

ANHA