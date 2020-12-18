بلدية الشعب تعقّم حيي الشيخ مقصود والأشرفية

تواصل بلدية الشعب عملية تعقيم حيي الشيخ مقصود والأشرفية وذلك في إطار جهود احتواء فيروس كورونا.

وفي هذا الإطار، باشرت بلدية الشعب، صباح اليوم بتعقيم مباني المؤسسات المدنية والمراكز في الحيين بعد الانتهاء من المدارس.

قالت الإدارية في اللجنة الفنية في بلدية الشعب، خاتون حنان "باشرنا الأسبوع الفائت بمدارس الحي واليوم قمنا بتعقيم مباني المؤسسات المدنية، وذلك حفاظاً على سلامة أبناء الحي بعد تفشي وباء كورونا في المنطقة".

وناشدت خاتون الأهالي ارتداء الكمامة والقفازات والحفاظ على نظافة منازلهم وحيهم.

ومن المقرر أن تستمر عمليات التعقيم في الحيين.

(م)

ANHA