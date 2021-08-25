بلدية الشعب تعبد الحزام الغربي لمدينة قامشلو

تواصل بلدية الشعب في مدينة قامشلو مساعيها لتعبيد الأحياء والشوارع المتضررة قبل حلول فصل الشتاء، إذ تسعى البلدية إلى تحسين الواقع الخدمي من خلال المشاريع التي وضعتها لهذا العام.

وخصصت البلدية ميزانية تقدر بـ340 ألف دولار لبلديات الشعب في نواحي وقرى مدينة قامشلو، ووضعت خططاً وبرنامجاً لتنفيذ مشاريعها من (تزفيت الطرق، مد الحجر المكسر، الصرف الصحي، تعزيل الفوهات المطرية، وضع منصفات للطرق وإنارة المدينة وحدائقها، صيانة شبكات المياه المتضررة، تجهيز مداخل المدينة ومخارجها وتوسيعها).

وتولي البلدية أهمية لمشاريعها هذا العام لتعبيد وتزفيت وتسوية الشوارع الأكثر تضرراً في المدينة، إذ باشرت اليوم آليات المكتب الفني التابعة لبلدية الشعب بالمرحلة الأخيرة لتعبيد طريق الحزام الغربي.

إذ فرشت الآليات كمية 560 متر مكتب من المجبول الزفتي على طول الطريق الواصل بين دوار أوصمان صبري مروراً بالحزام ووصولاً إلى كازية لازكين عارف عباس.

(أس/م)

ANHA