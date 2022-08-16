بلدية الشعب في تل تمر.. 14 مشروعاً مطروحاً للتنفيذ رغم الاستهداف والقصف المستمر

في ظل ما تشهده شمال وشرق سوريا بشكل عام، وناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة بشكل خاص، من هجمات شبه يومية، وعلى الرغم من استهداف جيش الاحتلال التركي للبنى التحتية والمراكز الخدمية، إلا أن المؤسسات العامة مستمرة في أعمالها لخدمة سكان المنطقة.

ومن أهم تلك المؤسسات، بلدية الشعب في تل تمر، حيث تحاول، بالإمكانيات المحدودة، والظروف الصعبة والهجمات المستمرة، خدمة سكان المنطقة، عبر مشاريع مختلفة، كانت قد وضعتها على جدول أعمالها لإنجازها خلال العام الجاري.

الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في ناحية تل تمر، روناز يونس، قالت عن حركة البلدية في منطقة التماس مع دولة الاحتلال التركي "نواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ مشاريعنا. تأخرنا في إنجاز العديد من المشاريع بسبب الهجمات المستمرة للجيش التركي ومرتزقته على المنطقة".

وتابعت "لدينا 14 مشروعاً مطروحاً لتنفيذه، خلال ما تبقى من العام الجاري، منها مشاريع تمديد أنابيب مياه الشرب للناحية وقراها، واستبدال خطوط الجر وتوسيع شبكاتها، وتعبيد الطرق الرئيسة في الناحية والقرى، وتأهيل وشق طرق أخرى ومدها بمواد أولية استعداداً لتعبيدها، وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي، وإنارة المدينة بالطاقة الشمسية".

مضيفة "كل تلك المشاريع مطروحة، وجارٍ العمل عليها تدريجياً حسب الإمكانات، كما كانت لدينا أيضاً مشاريع في قرى تل تمر، إلا أن القصف المستمر، دفع البلدية إلى استبدالها بمشاريع أخرى في مركز الناحية ومناطق أخرى، فنحن اليوم نواجه صعوبة حتى في إيصال مياه الشرب إلى قرى خطوط التماس نظراً للقصف المستمر".

أشارت روناز يونس "رغم الجهود المبذولة من قبل البلدية، إلا أننا تأخرنا في إنجاز بعض المشاريع بسبب القصف المستمر الذي تتعرض له الناحية".

مؤكدة "على استمرار البلدية في تقديم الخدمات لسكان الناحية، رغم جميع المعوقات والهجمات المستمرة، بالإمكانات المتاحة".

(أم)

ANHA