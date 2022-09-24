بلدية الشعب في تل كوجر تنجز 38 مشروعاً خدمياً ضمن مشاريعها لعام 2022

باشرت بلدية الشعب في تل كوجر وبلداتها تنفيذ مشاريعها، للانتهاء منها قبل حلول فصل الشتاء.

وخصصت مبلغ 55 ألف دولار لبلدية خربة البير، و55 ألف دولار لبلدية كري فاتي و90 ألف دولار لبلدية تل كوجر، لصيانة شبكة الصرف الصحي وفرش الحجر المكسر ودحل وفرش الطرق الفرعية وتزفيت الطرق الرئيسة ضمن المدينة، وإنشاء شبكات المياه.

تم تزفيت شارعٍ ضمن مدينة تل كوجر بطول 2 كم وعرض 9 م، وسماكة 7 سم، ليتم الانتهاء من كافة الشوارع ضمن المدينة.

كما تم توسيع شبكة المياه، ومد خط كهرباء إلى آبار المياه لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي عنها، وتلبية حاجة الأهالي من المياه على مدار 24 ساعة.

وتم العمل على مشاريع فرش مادة البقايا في شوارع البلدات والقرى التابعة لناحية تل كوجر.

الرئيس المشترك لبلدية الشعب في تل كوجر، علي عبيد، قال "إن هدفهم الرئيس هو العمل على المشاريع التي تخدم الأهالي ضمن ناحية تل كوجر وبلداتها وقراها وتأمين وتوسيع شبكات المياه وصيانة شبكة الصرف الصحي".

وأضاف عبيد "ستكون أولويات البلدية توسيع شبكة المياه، بالإضافة إلى التركيز على موضوع النظافة، حيث خصصت ثلاث ورشات للنظافة بشكل مستمر ضمن ناحية تل كوجر، للحفاظ على نظافتها".

كما قال الرئيس المشترك لبلدة كري فاتي عبد الجبار محمد، إن بلدة كري فاتي، وبالتنسيق مع المجالس والكومينات أنجزت أعمال خدمية في 24 قرية، من دحل وفرش والحجر المكسر وتوسيع شبكة المياه والصرف الصحي".

بدوره، شكر المواطن محمد حسن، بلدية الشعب في ناحية تل كوجر على الخدمات التي قدمتها من جميع النواحي، حسب الإمكانات المتاحة لها.

أما المواطن يوسف مصطفى، فقال إن "بلدية الشعب قدمت خدمات كبيرة في المدينة وقراها، وخاصة الخدمات الضرورية من مياه وتمديد وتوسيع شبكات الصرف الصحي ونظافة المدينة، بالإضافة إلى تزفيت الطرق التي كانت بحاجة ماسة إلى الصيانة العاجلة".

وتواصل بلدية تل كوجر والبلدات التابعة لها العمل على المشاريع المدرجة في خطة عام 2022 للانتهاء منها قبل حلول فصل الشتاء.

(ك)

ANHA