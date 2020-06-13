بلدية الشعب في رطلة نموذج للعمل الشعبي المشترك

تستمر بلدية الشعب في بلدة رطلة جنوب شرق الرقة، باستكمال مشاريعها الخدمية التي وضعتها للعام 2020، وذلك بناء على الميزانية التي وضعتها لجنة إدارة البلديات في مجلس الرقة المدني، والتي تهدف إلى تسريع وتيرة العمل الخدمي في المدينة، والتي تشمل جميع مقومات الحياة اليومية"( مياه، كهرباء، صحة، وأفران).

وتواصل آليات النظافة جولاتها المستمرة على مدار24 ساعة، في كامل القرى التي تتبع لبلدية الشعب في رطلة، والبالغ عددها 15 قرية، ومزرعتين في ريف الرقة الجنوبي الشرقي، والعمل على ترحيل القمامة من المكبات العشوائية التي تراكمت خلال السنوات الماضية وإتلافها.

الرئيس المشترك لبلدية الشعب في منطقة رطلة أحمد الشهاب قال إن بلدية الشعب في رطلة تواصل مهامها من خلال إمكاناتها البسيطة، كما أشاد بتعاون أهالي البلدة بشكل مباشر مع بلدية الشعب، كما حث الأهالي على مواصلة التعاون لضمان السرعة في إنجاز المشاريع التي تطلقها البلدية.

وأنهت بلدية الشعب في رطلة مشروع إنارة الطريق العام الواصل بين منطقة العكيرشي والكسرات بطول 4 كم، كما تواصل استكمال باقي المشاريع التي تتعلق بالري والصرف الصحي، وتزفيت الطرق العامة والفرعية، واستكمال مشروع عبّارة طريق البادية لتفادي أي عملية غمر جراء انحدار سيول الأمطار من أعلى جبل البشري.

ووعد الرئيس المشترك لبلدية الشعب في منطقة رطلة أحمد الشهاب الأهالي بزيادة وتيرة العمل وتعزيز العمل المشترك من أجل إنجاز كافة المشاريع الخدمية.

(ك)

ANHA