بلدية الشعب في قامشلو وفت بوعدها وباشرت بحفر بئر

بهدف زيادة المساحة الخضراء في مدينة قامشلو، وإنشاء مكان خاص للتنزه، أطلق مجموعة من أبناء حي الهليلية في المدينة مبادرة في نيسان المنصرم، تضمنت زراعة الاشجار في مساحة صغيرة 2.5 ودونم، على الحدود السورية التركية.

وتمكن المشاركون في المبادرة الشعبية من زراعة 660 شجرة متنوعة (السرو والصنوبر، الصفصاف، وأشجار الشمسية والفواكه بأنواعها المختلفة)، لكنهم وجدوا صعوبة في سقاية الأشجار، نتيجة بُعد مناهل المياه عن تلك المنطقة، لذلك ناشدوا بلدية الشعب في مدينة قامشلو لتأمين المياه من أجل سقاية الأشجار.

وبعد أن أجرت بلدية الشعب في مدينة قامشلو دراسة، باشرت بحفر البئر؛ وتقدم عبد الحكيم شكري هولي أحد المشاركين في المبادرة بالشكر إلى بلدية الشعب في مدينة قامشلو، وقال: "إن حفر بئر المياه سيسهل علينا سقاية الأشجار".

وأشار عبد الحكيم هولي أنه من المقرر تزويد المكان بالتيار الكهربائي وتوسيع دائرة زراعة الأشجار في حي الهليلية.

ومن المقرر الانتهاء من حفر البئر في غضون يومين، وتزويده بالمعدات اللازمة لسقاية الأشجار.

(ب ح- ه ح/ أ ب)

ANHA