بلدية الشعب في قامشلو تطلق حملة مراقبة نظافة المنشآت الغذائية

أطلقت بلدية الشعب في قامشلو بالتعاون مع لجنة لبلديات والبيئة في مقاطعة قامشلو وهيئة الصحة لإقليم الجزيرة ومجلس مدينة قامشلو حملةً لمراقبة نظافة المطاعم، والأفران، ومحلات الحلويات، والمسالخ، والمستشفيات، والعيادات الطبية، والمعامل والمسابح.

إذ توجهت لجنة المراقبة هذا الصباح إلى مطاعم قامشلو. وستتوجه إلى المنشآت الأخرى المذكورة خلال الأيام القادمة.

تحدّث الرئيس المشترك لبلدية الشعب في قامشلو، بسام قاسو، لوكالتنا، عن الحملة، قائلاً: "المناطق التي ستتم مراقبتها خلال الحملة تحتاج إلى التوعية".

وعلّق بسام قاسو على برنامج الحملة "قمنا قبل إطلاق الحملة بتوزيع المنشورات الخاصة بالنظافة في الشوارع. هناك ثلاثة لجان ستدير الحملة في قامشلو. وستستمر الحملة لأسبوع، إلّا أن المراقبة العامة ستكون دائمة. ستقدّم هذه اللجان بعض التوجيهات للمنشآت التي حدّدناها للعمل وفقاً للمعايير الصحية بشكلٍ أفضل".

وأشار بسام قاسو إلى أنّه يجب على العاملين في المنشآت الغذائية ارتداء ملابس نظيفة، وقفازات وكمامات لئلّا تنتشر الأمراض بين المواطنين وتابع قائلاً: "ينبغي ألّا يقتصر تنظيف هذه المنشآت على مرة واحدة يومياً، بل ينبغي تنظيفها كل ساعة".

وبخصوص كيفية التعامل مع المخالفين، قال قاسو: "يتم أولاً تنبيههم، وإذا لم يلتزموا، تُفرض عليهم غرامة مالية". وقد تصل الإجراءات إلى حد إغلاق المحل، وفق ما ذكره قاسو.

من جانبه، ذكر المواطن حسين أحمد أنّ الحملة جيدة وقال: "يتجاهل أصحاب المحال النظافة، لهذا هناك ضرورة لهذه الحملة. ينبغي أن يتم تغريم المواطنين الذين لا يلتزمون بقواعد النظافة".

(س ب/ ر)

ANHA