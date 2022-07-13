بلدية الشعب في قامشلو تستمر في مشاريعها.. ماذا يقول أهالي المدينة؟

تعاني عدة شوارع في مدينة قامشلو من اهتراء كبير نتيجة انتشار الحفر والمطبات، وفي هذا الصدد بدأت بلدية قامشلو بتعبيد شوارع بعض أحياء المدينة، وبدأت العمل في مشروعها بالمد الزفتي في حي الهلالية، منذ 1 حزيران المنصرم ولا تزال الأعمال مستمرة في أحياء أخرى من المدينة، ومشاريع الصرف الصحي وحملات النظافة.

تعليقاً على ذلك، صرح الرئيس المشترك لبلدية قامشلو، بسام قاسو، وتحدث عن مشاريع البلدية وقال: "مقارنة بالعام الفائت قمنا بالترقيعات الزفتية ومشاريع أخرى كانت لصالح الشعب، واستفدنا من الأخطاء التي ظهرت في بعض المشاريع وحاولنا تلافيها هذه السنة".

أضاف بسام قاسو في ظل هجمات وتهديدات الاحتلال التركي للمنطقة لا تزال أعمال البلدية الخدمية مستمرة، وأكد "نتابع أعمالنا على أكمل وجه؛ لنثبت للعالم والاحتلال بأننا قادرون على الاستمرار في أعمالنا ومشاريعنا لخدمة الشعب ولا يمكن للسياسات والجرائم الوقوف في وجه مشاريعنا التي تخدم شعبنا".

مخططات جديدة لصيف هذا العام سيكون لها تأثير إيجابي على الشعب

تابع قاسو "هذه المشاريع تعود فائدتها على عموم الشعب لأنها تشمل كافة المناطق، سواء من حيث النظافة أو التزفيت، وبالتأكيد سيكون لها تأثير إيجابي كبير، وعلى الشعب التعاون مع البلدية والحفاظ على النظافة والخدمات التي تم تنفيذها لنجاح هذه المشاريع والاستمرار بها".

أشار قاسو إلى أن حملات النظافة مستمرة في فصل الصيف والشتاء من أجل الحفاظ على نظافة المدينة.

وعن المشاريع التي نفذتها البلدية حتى الآن قال قاسو: "أنهت البلدية مشروع المد الزفتي في حي الهلالية وأنجزت نحو 60 % في الحي الغربي، وبالنسبة للصرف الصحي أنجزنا 15 % منه، أما بالنسبة للترقيعات الزفتية، فقد أنجزنا 15 % أيضاً، ووضعنا الحجر المكسر في بعض الأحياء بنسبة 40 %، أما بالنسبة للبقايا فأنجزناها بشكل كامل".

المشاريع التي نفذتها البلدية والتي سيتم تنفيذها

تطرق قاسو إلى مشاريع صيف هذا العام والمخططات التي سيتم تنفيذها "لدينا مشروعان هذا العام ضمن مخططاتنا وهما الصرف الصحي، ومشروع حي حلكو الذي أنجزنا منه 80 إلى 90 %، وبقي توصيل الخطوط الفرعية بالخط الرئيس، وكذلك الأمر بالنسبة لمشروع حي العنترية (منطقة الصناعة) أنجزنا منه نحو 80 %".

وأشار قاسو إلى أن ميزانية هذه المشاريع والتي شملت قريتي (كرباوي وتنورية) التابعتين لبلدية قامشلو وصلت إلى نحو 900 ألف دولار.

ماذا يقول أهالي قامشلو عن مشاريع البلدية؟

عن المشاريع التي نفذتها البلدية في المدينة، قال المواطن محمد إبراهيم "نشكر بلدية الشعب على جهودها وعلى مشاريعها وخدماتها ونتمنى أن تستمر هذه المشاريع في المناطق والأحياء الأخرى".

أكد إبراهيم أن الحفاظ على جمالية المدينة لا يقتصر على البلدية فقط، بل على المواطنين أيضاً: "النظافة لا تتطلب من العاملين والكادحين في البلدية فقط، بل يجب على الشعب التعاون مع البلدية والالتزام بنظافة الحي وعدم رمي الأوساخ للحفاظ على النظافة؛ لأنها تدل على حضارة الشعب".

من جانبها، أشارت المواطنة عنود علي، من حي الهلالية إلى معاناتهم وقالت: "قبل أن تبدأ البلدية بتعبيد شوارع الحي كنا نعاني من اهتراء الشوارع في فصلي الشتاء والصيف من الغبار والمياه التي كانت تملأ الحفر، لكن بعد إصلاح شوارعنا وتزفيتها أصبحنا نتحرك بأريحية تامة".

(ا ي/سـ)

ANHA