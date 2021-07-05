بلدية الشعب في قامشلو تكشف عن موازنتها لعام 2021

وكشفت بلدية الشعب في مدينة قامشلو عن الموازنة العامة للمشاريع الخدمية المقرر تنفيذها في عام 2021، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر البلدية، وتمت قراءة الموازنة من قبل الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب جيهان يوسف باللغة العربية، فيما قرأ نائب الرئاسة المشتركة نوري إبراهيم الموازنة باللغة الكردية.

والموازنة كالتالي:

جدول المشاريع المقررة تنفيذها في عام 2021، المجموع العام للموازنة 340 آلف دولار، تم تخصيص 20 آلف دولار لبلدية كرباوي، 20 آلف دولار لبلدية التنورية، 20 آلف دولار لدائرة المياه، 280 آلف دولار لبلدية قامشلو.

نوع المشروع: الصرف الصحي جامع حقي بحي قدوربك، غرب العلوة جمعاية، حي الغربي كومين شهيد لهنك، الشهيد كلي، شهيد باسل، شهيد شفان حي جودي، حي الهلالية كومين الشهيد سرحد، حاجي، ديار، مزكين، شورش، خبات، اورهان، هبون، خليل، حي حلكو كومين الشهيد قنديل، يحيى الكوردي، قرية أم الفرسان كومين شهيد ريناس.

مشاريع الحجر المكسر التي سيتم تنفيذها حي الغربي كومين الشهيدة اسمهان، روكن، والشهيد برخدان ولهنك، حي حلكو كومين الشهيد قنديل، غرزان، يحيى الكوردي، حي الكورنيش كومين الشهيدين عادل ودليل، بالإضافة إلى حي الهلالية، جودي، جمعاية، جرنك والمحطة القديمة، علايا، ميسلون، زيتونية، محمقية وقدوربك، نعمتلي، أم الفرسان.

فوهات مطرية، بقايا مقالع فرشها في جميع أنحاء قامشلو مع قش التربة، ترقيعات زفتية في جميع أنحاء قامشلو، المجبول الزفتي من سوق الثلاثاء إلى الحزام الشمالي مع الترقيعات، من دوار أوصمان صبري إلى مفرق كازية لازكين عارف، ومن الحزام إلى كازية لازكين عارف، بالإضافة إلى مفرق حلكو.

سيتم تأهيل منصفات حزام المدينة، السياحي، شارع بور سعيد، شارع جميلة بو حيرد، الأربع شوارع، كما سيتم إنارة مختلف الحدائق في المدينة، وصيانة الشبكة العامة للمياه.

بلدية كرباوي سيتم تزفيت طريق كرصور ـ نيف، طريق كرباوي ـ الكيطة، طريق تل شمس ـ باوع، ترقيعات زفتية في بلدية كرباوي بقايا مقالع طريق قيزي دلالي ـ رجم، بقايا مقالع ملا سباط - الدولي

التنورية سيتم ترقيع الطرق بالزفت وبالبقايا والحجر المكسر، طريق التنورية الجديدة صرف صحي في بلدية التنورية طريق التنورية ـ دكشوري حجر مكسر وزفت.

(أس)

ANHA