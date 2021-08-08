بلدية الشعب في قامشلو تباشر بمشاريعها لهذا العام.. والأولوية للأحياء الأكثر تضرراً

تسعى بلدية قامشلو لتحسين الواقع الخدمي في المدينة بشكل أفضل، وذلك من خلال البدء بالعمل على المشاريع التي وضعتها لهذا العام 2021. حيث خصصت البلدية ميزانية تقدر بـ 340 ألف دولار لبلديات الشعب في نواحي وقرى مدينة قامشلو.

ووضعت البلدية برنامجاً وخططاً للمشاريع التي ستنجزها هذا العام من (تزفيت الطرق، مد الحجر المكسر، الصرف الصحي، تعزيل الفوهات المطرية، منصفات وإنارة المدينة والحدائق، صيانة شبكات المياه المتضررة، تجهيز مداخل المدينة ومخارجها)، هذا ومن المقرر أن تنتهي البلدية من أعمالها الخدمية قبل قدوم فصل الشتاء.

وكخطوة أولى لها للبدء بمشاريعها لهذا العام، حشدت بلدية الشعب آلياتها في حي جمعاية الواقع شرق مدينة قامشلو، وذلك لتسوية وتعبيد الشوارع الأكثر تضررًا بالحجر المكسر.

وبصدد هذا، بيّن العضو في المكتب التنفيذي لبلدية الشعب في مدينة قامشلو، أمين جدوع لوكالتنا بأنهم بدأوا بمشاريعهم في حي جمعاية لتسوية شوارعه، وأضاف: " من المقرر تسوية 20 شارعًا من الحي ومدها بالحجر المكسر، وإلى الآن انتهينا من العمل على 10 شوارع، وبقيت 10 شوارع أخرى".

وبين جدوع بأنه لا يمكن تحديد طول وعرض الشوارع التي وضع فيها الحجر المكسر لأنها تختلف عن بعضها، ونوه بأنه بعد الانتهاء من حي جمعاية سينتقلون إلى حي العلايا، ثم إلى جرنك، وبعدها قناة السويس".

ولفت إلى أن هناك ورشتين للبلدية تعملان ضمن مدينة قامشلو، ورشة في الناحية الشرقية والأخرى في الناحية الغربية.

وقال العضو في المكتب التنفيذي لبلدية الشعب في قامشلو إن هناك ورشة أخرى لتزفيت وترقيع الطرق المتضررة وتعمل هذه الورشة في حي الكورنيش وحلكو.

المواطنة زركا داوود سليمان من حي جمعاية بينت أنهم يعانون من رداءة الطرق في حيهم منذ 30 عاماً، وقالت: "في كل فصل شتاء كنا نعاني من مياه الأمطار التي كانت تغمر منازلنا، وتغزو شوارعنا بالوحل والطين".

ولفتت بأنه بعد رفع عدة تقارير لبلدية الشعب في مدينة قامشلو لتسوية الشوارع ، استجابت البلدية لطلبات المواطنين. وفي ختام حديثها توجهت بالشكر للبلدية لإنهاء معاناة الأهالي.

(أس/ آ)

ANHA