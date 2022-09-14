بلدية الشعب في ناحية تل تمر تبدأ بمد شوارع المدينة بمادة المجبول الزفتي

في إطار سلسلة المشاريع الخدمية لبلدية الشعب في ناحية تل تمر، بدأت اليوم بمد شوارع الناحية بمادة المجبول الزفتي بعد الانتهاء من مد الحجر المكسر، وذلك انطلاقاً من شارع الشهيد عبد الإله.

ولتسليط الضوء على المشاريع الخدمية في الناحية أكد لوكالتنا الرئيس المشترك لبلدية الشعب في تل تمر، محمد باقي كوتي، "بدأنا اليوم بمشروع مد مادة المجبول الزفتي في شوارع الناحية، والعمل الآن قائم في شارع حي الشهيد عبد الإله، وذلك بأبعاد متفاوتة حسب شوارع الناحية فهناك شوارع 6 أمتار، وأخرى 8 أمتار.

وأضاف "نعمل أيضاً في شارع الحزام في حي الشهيد آركيش، حيث انتهينا من مد مادة الحجر المكسر، وبقي لدينا فرش مادة المجبول الزفتي، وأيضاً يجري العمل في حيي الشهيد خبات، والشهيد إبراهيم".

وحسب الرئيس المشترك لبلدية الشعب في تل تمر "تبلغ الكلفة الإجمالية لمد شوارع الناحية بمادة المجبول الزفتي 16600 دولار أمريكي.

(ف)

ANHA