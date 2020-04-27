بلدية الشعب في ناحية الشدادي تنفذ مشروعاً للصرف الصحي

بعد شكاوى الأهالي في أحياء ناحية الشدادي التي تعطلت فيها قنوات نقل الصرف الصحي, استجابت بلدية الشعب للشكاوى، وسارعت بالبدء في تنفيذ مشروع صرف صحي على شكل وصلات متفرقة لفتح أنابيب المجارير المسدودة والمعطلة.

رئيس القسم الفني في البلدية، عبدالله العجل، أشار إلى أن مشروع الصرف الصحي المنفذ لفتح المجارير المسدودة أو استبدالها هو مشروع خدمي على نفقة البلدية خدمة للأهالي.

وأكد العجل أن هناك مشاريع صرف صحي للمدينة تمت الموافقة عليها من قبل لجنة البلديات "ولكن الحظر كان عائقا لتنفيذ مشاريع البلدية في الشهر الرابع".

والجدير بالذكر أن بلدية الشعب في ناحية الشدادي، وضمن خطة العام المنصرم عملت على مشروع صرف صحي كبير شمل غالبية أحياء الناحية.

(ب د/هـ ن)

ANHA