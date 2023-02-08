بلدية الشعب في منبج تزيل الأجزاء المتضررة من الأبنية المتصدعة بعد موجة الزلازل

وتشققت جدران العديد من المنازل والمباني نتيجة الزلزال الذي ضرب المنطقة، لذا تقوم بلدية الشعب بالتنسيق مع اتحاد المهندسين والجهات المختصة، بفحص المباني المتضررة التي تواجه خطر السقوط، وهدم أجزاء من منازل ومباني تصدعت بفعل الزلزال، للمحافظة على أرواح وسلامة الأهالي في المنطقة.

وحول هذا الموضوع، قال الإداري في مرآب بلدية الشعب عزيز حسو: "أعلنا حالة الطوارئ منذ الساعات الأولى من الزلزال الذي ضرب المنطقة بشكل عام، بالتنسيق والتعاون مع قوى الأمن الداخلي والهلال الأحمر الكردي، بكافة الطواقم، بدأنا بالتجوال في شوارع المدينة، وإزالة الأنقاض وفتح الطرقات المغلقة، بالإضافة إلى فحص الأبنية وإزالة حجر التلبيس والشرفات المتضررة".

وأضاف حسو: "يقوم أيضاً اتحاد المهندسين والجهات المختصة بالتجوال على المباني والمنازل المتصدعة، التي تهدد حياة الأهالي، ويتم إخبارنا على الفور لنقوم بمعالجة الأمر وهدم تلك المنازل أو المباني، لتجنب وقوع أضرار إضافية والحفاظ على أرواح الأهالي".

وتابع حسو: "هناك تعاون كبير من قبل الأهالي، ونتمنى من الجميع في حال حدوث أي طارئ أو هزة أرضية جديدة، الابتعاد عن الأبنية المتصدعة، والتوجه إلى الساحات الفارغة".

وناشد عزيز حسو الأهالي بإعلام اتحاد المهندسين ومرآب البلدية في حال مشاهدة أي مبنى متصدع أو يشكل خطراً على حياة الأهالي، لمعاينة الأضرار، وإرسال الفرق المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ولا تزال بلدية الشعب واتحاد المهندسين مستمرين في التجوال، وتفقد المنازل والمباني للتأكد من سلامتها، ومعالجة المباني والمنازل المتصدعة.

(ش س/ك)

ANHA