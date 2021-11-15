بلدية الشعب في منبج تنجز العديد من المشاريع الخدمية الجديدة

عملت لجنة البلديات على العديد من المشاريع التي تخدم الأهالي في مدينة منبج؛ بهدف إبراز الصورة الجمالية للمدينة.

وحيال هذا الموضوع، قالت الرئيسة المشتركة للجنة البلديات في مدينة منبج وريفها، بيريفان درويش، "إن الأعمال في هذه السنة قليلة، نسبة إلى موازنة العام الحالي، فقد حاولنا العمل على قدر الإمكانات المتوفرة لدينا".

وتابعت بيريفان حديثها "بدأنا بمشاريع ترقيع وتعبيد الطرق في المدينة بما يقارب الـ 5000 متر مكعب من الاسفلت؛ كون كمية الاسفلت والموازنة قليلة، وتنظيف شبكات الصرف الصحي في الشوارع استعداداً لفصل الشتاء، أما بالنسبة لبلديات الأرياف، فكانت النشاطات تقتصر على شراء الآليات التي تخدم الأرياف".

وبالنسبة لمديرية النقل، فقد قمنا بافتتاح وإعادة تأهيل الكراجات وبناء كراج لخدمة الأهالي في الجهة الشرقية للمدينة على طريق الجزيرة، وإعادة تأهيل كراج حلب القديم وسط المدينة؛ ليخدم أهالي القرى الغربية للمدينة ولتخفيف الازدحام المروري داخلها".

وأضافت "بالنسبة لمديرية البيئة، عملنا على إنشاء محرقة للنفايات الطبية في قرية المحترق، وذلك مع حملة رش مضاد اللشمانيا، نظراً لكثرة انتشارها، واقتصرت على الأرياف فقط، ولمؤسسة المياه؛ جرى تأهيل محطة القشلي بعد خروجها عن الخدمة بسبب انخفاض منسوب المياه".

قالت الرئيسة المشتركة للجنة البلديات في مدينة منبج وريفها في نهاية حديثها "نعاني من الإمكانات الضعيفة وعدم استجابة الأهالي، مثلاً البسطات الموجودة على الرصيف، نحاول دائماً فتح طريق للمشاة ولكن أصحابها لا يستجيبون، لذلك نطلب من الأهالي التعاون؛ لكي نخدم المجتمع ونبرز الصورة الجمالية للمدينة".

(ج)

ANHA