بلدية الشعب في مخيم سردم تنصب 300 خيمة للأسر الوافدة من مدينة حلب

بدأت بلدية الشعب في مخيم سردم بقرية تل سوسن، صباح اليوم الخميس، بتوسيع مخيم سردم من الجهة الخلفية، لنصب 300 خيمة للأسر الوافدة من مدينة حلب والمتضررين في مقاطعة الشهباء؛ جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة، في 6 شباط الجاري.

ويأوي مخيم سردم 230 أسرة وافدة من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، موزعة ضمن خيم لمهجري عفرين، بالإضافة إلى خيم الإيواء الكبيرة ضمن المخيم.

ومن المقرر تزويد الخيم التي تعمل بلدية الشعب على نصبها بكافة المستلزمات، وإنشاء خطوط الصرف الصحي وتسوية الشوارع بالبحص؛ لمنع تراكم مياه الأمطار ضمن الحفر وتسربها إلى داخل الخيم.

(ج س/ ل م)

ANHA