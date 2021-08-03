بلدية الشعب في كركي لكي تحث الأهالي على ترشيد استهلاك المياه

في فصل الصيف الحار تبدأ معاناة 4500 بيت( 60 ألف شخص) من ناحية كركي لكي التابعة لمقاطعة قامشلو من مشكلة نقص المياه، رغم وجود 13 بئر ارتوازي في الناحية، من بينها 8 أبار في الخدمة لمدة 24 ساعة دون انقطاع الكهرباء عنها، أما الآبار الخمسة الباقية فتكون في الخدمة حسب ساعات تزويدها بالكهرباء.

فمنذ حزيران/يونيو المنصرم من العام الجاري يعاني أهالي الناحية من نقص المياه في حين أن درجات حرارة المنطقة تصل إلى 45 درجة، إذ يلجأ الأهالي إلى تعبئة المياه عبر الصهاريج بالتنسيق مع بلدية الشعب في ناحية كركي لكي لتلبية احتياجاتهم اليومية.

المواطن سعيد علي من أبناء كركي لكي، وهو ايضًا من أحدى المواطنين الذي يعاني من ذات المشكلة رغم قرب منزله من بئر المياه، قال: "نتيجة ارتفاع درجات الحرارة توقفت مضخة الماء الخاصة بمنزلي عن العمل والذي كان يساعدني في إيصال المياه للخزان". مناشدًا الجهات المعنية لحل مشكلة نقص المياه عاجلًا.

وعن أسباب نقص المياه، بيّنت الرئيسة المشتركة لدائرة المياه في ناحية كركي لكي، ماجدة علي لوكالتنا أن المشكلة تعود إلى استهلاك والهدر الكبير للمياه من قبل الأهالي، وإن عدد الآبار الموجودة لا تكفي لتلبية احتياجات كافة الأهالي.

ومضت في حديثها: "خط سفان المياه الذي يغطي ناحية كركي لكي، يستفيد منه أهالي ناحية جل آغا ايضًا، فيما تم تحديد يومين فقط في الاسبوع لضخ المياه لناحية كركي لكي مما يؤدي إلى نقص المياه في الناحية".

جولات لضابطة المياه ضمن الناحية

إلى ذلك نوهت ماجدة إلى أن لجنة الضابطة التابعة لمديرية المياه تقوم بجولات يومية منذ ساعات الصباح إلى فترات المساء ضمن الناحية، وذلك لضبط مخالفات الأهالي المهدرين للمياه، مناشدة كافة أبناء الناحية بعدم الاستهلاك الزائد للمياه إلا للضرورة والاستجابة لمشكلة المياه في هذه الفترة.

'توزيع المياه لتفادي المشكلة'

وبدروها تقوم للجنة الصهاريج التابعة لبلدية الشعب في كركي لكي بتعبئة خزانات المياه للأهالي لتأمين وتلبية احتياجاتهم.

وقال أحد العاملين الذين يقومون بتوزيع المياه على الأهالي بالصهريج، جوان فرحو " من الساعة الثامنة صباحًا ولغاية الثالثة عصرًا أقوم بتوزيع المياه على منازل الناحية لمساعدتهم في تفادي نقص المياه لحين حل المشكلة".

(م)

ANHA