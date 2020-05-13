بلدية الشعب في حلب استفادت من فترة الحظر لتنفيذ عدة مشاريع

بهدف تنفيذ أكبر عدد من المشاريع الخدمية والاستفادة من فترة الحظر وقلة الحركة للإسراع في تنفيذها، عملت بلدية الشعب على تنفيذ عدة مشاريع من بينها تغيير 252 متراً من الصرف الصحي لكل من قسمي الغربي ومعروف في حي الشيخ مقصود، وذلك ضمن مشروع لتبديل عموم مجاري الصرف الصحي في الحي المعرضة للانهيار نتيجة سوء نوعية تلك المجاري وما تعرض له الحي سابقاً من قصف عنيف من قبل المرتزقة والتي أدت إلى أضرار كبيرة في تلك المجاري.

كما وتعمل البلدية على ترميم الشوارع المتضررة في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بتمديد مادة "البحص والحجر المكسر" بالإضافة إلى ترقيع الجور الصغيرة بملئها بمادة الاسمنت لمنع تجمع المياه والأوساخ في الحفر.

أما قسم النظافة في البلدية، فيقوم بحملة تنظيف الأنقاض من المنازل التي تعرضت للهدم أثناء قصف المرتزقة للحي، كما ويتم تعزيل جميع المنازل المنهارة حتى لا تتجمع القمامة والأوساخ فيها، وهذه الحملة لاتزال مستمرة.

ومن جانبه، يقوم قسم المياه بغسل الشوارع الرئيسية في الحي بالمياه ورشها بالمعقمات والمواد المضادة للحشرات والقوارض.

وفي السياق تحدث الرئيس المشترك لبلدية الشعب لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية مهدي بلال وأكد أنهم يعملون في مشاريع خدمية متعددة ضمن الأحياء بقدر الإمكانات المتوفرة لديهم، وقال :"إن المخطط القادم التي سنقوم به هو ترميم الطرقات غير المؤهلة وتعبيدها، وكمرحلة أولى بدأنا في الوقت الحالي بمد الطرق بالبحص والحجر المكسر، كما أن هناك تسرب للمياه نتيجة كسر بعض القساطل والتي كانت قريبة من سطح الأرض، ونقوم بتصليحها ونعمل على ترميمها".

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ANHA