بلدية الشعب في الطبقة تحضّر لتأهيل الطرق خلال العام الجاري

وانطلاقاً من بلدات الريف الشرقي لمدينة الطبقة باشرت الورشات الخدمية وضمن خطة استكمال تعبيد الطرق التي كانت قد طرحتها لجنة الإدارة المحلية والبلديات للعام الحالي، بتأهيل الطرق الرئيسة والفرعية، وردم الحفر والتعرجات استعداداً لفرشها بمادة الإسفلت خلال المرحلة القادمة.

للاطلاع أكثر حول حيثيات هذه المشاريع والهدف من تنفيذها لفتت الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في الطبقة فاطمة العلوش إلى "أن المباشرة بتنفيذ هذه المشاريع يأتي ضمن الالتزام الكلي بتطبيق مشاريع الربعين الأول والثاني من الخطة السنوية للبلدية، وتعد هذه المشاريع بدايةً لتنفيذ مشروع التزفيت خلال الشهرين المقبلين".

وبالنسبة لمركز مدينة الطبقة ستعمل الورشات على إعادة تعبيد الجانب الغربي من الطريق الرئيسي لسوق الطبقة المركزي، وذلك باستكمال مشروع الصرف الصحي والمياه منذ قرابة الشهر وتمتد المسافة الى نحو 1000 متر ابتداءً من تقاطع مشفى الطب الحديث مروراً بالسوق المركزي وانتهاءً أمام مبنى بلدية الطبقة، علماً أن البلدية قامت خلال العام الماضي بتزفيت الجانب الشرقي من طريق السوق المركزي.

ومن البلدات والقرى المستهدفة ضمن مشروع تأهيل الطرق وترميم الأرصفة والدوارات "بلدة المحمودلي، بلدة المنصورة، قرية الحمام، قرية الصفصاف"، إذ عمل قسم الخدمات على فرش وتسهيل طريق مدخل مزرعة الصفصافة الغربي بالبقايا بالإضافة إلى تسوية وتسهيل طريق فرعي خدمي ضمن المزرعة بطول 400 متر يخدم أكثر من 20 منزلاً.

في حين لم تحدد بلدية الشعب في الطبقة الكمية التي ستستخدمها خلال خطة تعبيد الطرق في المدينة وريفها.

وخلال العام الفائت أهّلت بلدية الشعب الطرق الرئيسة لسوق الطبقة المركزي والشارع العريض، ولكن نتيجة ظهور مشاكل في خطوط المياه وانسدادات أدت الى انقطاعها عن أحياء كاملة، استوجب على البلدية إعادة حفر الطرق لمعالجة تلك المشاكل، وإيجاد حلول جذرية تستبعد إعادة حفرها في المستقبل.

(ع أ/م)

ANHA