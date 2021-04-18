بلدية الشعب في الطبقة تبدأ عملية تعقيم عامة

هذا وجرى تعقيم طريق الحي الثاني والحي الثالث بالإضافة إلى الأسواق.

وتجري العملية على عدة مراحل، تبدأ بتعقيم وتنظيف الشوارع الرئيسة ضمن المدينة، فيما يتم ضمن المرحلة الثانية تنظيف وتعقيم الشوارع الفرعية ضمن الأحياء، وذلك حرصًا على سلامة أهالي مدينة الطبقة.

ويتم ذلك عبر رش مواد التعقيم وهي مادة الكلور ومادة الفورمالين عالية التركيز بخلطه مع الماء بمساعدة سيارات الإطفاء.

كما سيتم تعقيم النقاط العسكرية والمدارس والدوائر الرسمية ودور العبادة ومداخل المباني السكنية والأحياء الشعبية ومراكز الإيواء في الطبقة.

(س ك/س ر)

ANHA