بلدية الشعب في الشدادي تعيد تأهيل أول حديقة عامة في الناحية

بغية إضفاء الجمالية على الناحية، أعادت بلدية الشعب في ناحية الشدادي تأهيل الحديقة العامة في الحي الجنوبي، والتي تعتبر أولى الحدائق في الناحية بمساحة 5 دونمات، بعد أن شجّرت بأكثر من ٢٥٠ شجرة، وجُهزت بمرافق عامة بالإضافة إلى حفر بئر خاص بها.

المشرف الإداري في قسم البيئة التابع للبلدية أحمد سعود، أشار إلى أن إعادة تأهيل الحديقة استغرقت ثلاثة أشهر من العمل المستمر، واليوم باتت الحديقة في خدمة الأهالي.

وأضاف أن إعادة تأهيل الحديقة جاء بالتعاون مع منظمة إنقاذ الطفل العالمية، وتعتبر الحديقة الأولى في الشدادي التي تجهّز بشكل كامل.

وتابع السعود إن الحديقة شجّرت بأكثر من ٢٥٠ شجرة، وجهّزت بعدد كبير من المقاعد، بالإضافة إلى أعمدة الإنارة التي تعمل على الطاقة الشمسية.

وناشد أهالي الناحية الحفاظ على المرافق العامة ومن ضمنها الحديقة، حيث تعتبر ملك عام للشعب وهي تضيف منظر جمالي للناحية.

وزودت الحديقة من قبل البلدية بطاقم عمل نهاري وحرس ليلي يقوم على حمايتها وتنظيفها والاعتناء بأشجارها ومرافقها، بعد أن افتتحت اليوم باب الحديقة أمام الأهالي.

(ب د/أم)

ANHA