بلدية الشعب في الرقة تطلق حملة لمراقبة المطاعم ومحال المواد الغذائية

توجه أعضاء مكتب الصحة ومكتب التموين والضابطة التابعة لبلدية الشعب في مدينة الرقة، اليوم منذ الصباح الباكر، إلى السوق للبدء بالحملة الرقابية.

وخلال اليوم الأول من الجولة، تمت مصادرة العديد من الأطعمة الفاسدة والمواد المنتهية الصلاحية من عصائر ومأكولات وأغذية كانت تباع للأهالي، بالإضافة إلى الكشف على بعض المطاعم التي وردت شكاوى عليها.

عضو دائرة الصحة في بلدية الشعب في الرقة عبد القادر المسلم، أوضح لوكالتنا: "أثناء جولتنا على المطاعم لوحظ أن هناك مواد فاسدة؛ لعدم حفظها بشكل جيد وقد قام مكتب الضابطة بأخذ الإجراءات اللازمة وتشميع المطاعم والمحال المخالفة".

ونوّه المسلم: "أثناء جولتنا ركزّنا على صلاحية المواد والتأكد من حفظها بشكل جيد وتطبيق الشروط الصحية والالتزام باللباس الموحد للعاملين في المطاعم بشكل عام".

وطالب: "الأهالي بضرورة التأكد من سلامة الأطعمة وصلاحية المأكولات والمشروبات وتقديم شكوى إلى مكتب الصحة في بلدية الشعب بمدينة الرقة في حال ملاحظة أي مخالفة".

حملة بلدية الشعب في الرقة، مستمرة حتى الكشف على كافة المطاعم ومحال المواد غذائية للتأكد من نظافتها وتاريخ صلاحيتها".

(أم/خ)

ANHA