بلدية الشعب في الحسكة تواصل عملية التعقيم العامة

أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بتاريخ 21 تشرين الثاني الفائت قرارًا بفرض حظر تجوال كامل لمدة عشرة أيام، على الحسكة، قامشلو، الطبقة والرقة.

ومع بدء الحظر بدأت بلدية الشعب في مدينة الحسكة بتعقيم المراكز والمؤسسات المدنية العسكرية وكافة المدارس والحواجز، إضافة إلى تعقيم وتنظيف كافة الشوارع الرئيسة ضمن الأحياء ومداخل ومخارج المدينة.

مسؤولة قسم الصحة في بلدية الشعب بمدينة الحسكة، مهاباد سعدون، بيّنت أن عملية التعقيم مستمرة طيلة فترة الحظر.

ووزعت هيئة البيئة والبلديات في إقليم الجزيرة منذ اليوم الأول من الحظر كمية كافية من المواد المعقمة، لتعقيم المدينة والبلدات والنواحي التابعة لها.

ودعت مهاباد سعدون، الأهالي إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالقواعد الصحية وبقرار الحظر لحماية أنفسهم وأهاليهم وأبنائهم من وباء كورونا وللحد من انتشاره في المنطقة.

(ب ر/هـ ن)

ANHA