مع اقتراب فصل الشتاء ولضمان جريان نهر الجقجق وعدم تسرب مياه النهر إلى خارجه والتسبب بكارثة إنسانية على ضفافه، باشرت بلدية الشعب في مدينة الحسكة بتنظيف مجرى النهر من القمامة والأوكار الموجودة في داخلها.

البلدية بعد دراستها للمشروع، بدأت منذ يومين على العمل لإزالة القمامة والأعشاب وخاصة الترسبات المتراكمة في داخلها.

النهر ونتيجة لقلة تدفقه بسبب تراكم القمامة والنفايات والأعشاب في مجراه، أصبح مرتعًا للحشرات والحيوانات الضارة التي تحمل الأمراض والأوبئة.

وعلى الرغم من أن بلدية الشعب في مدينة الحسكة ومنذ بدء تفشي وباء كورونا، عملت على تعقيم المجرى أكثر من مرة، لكنها لم تستطع القضاء على تلك الحشرات والأعشاب لكثرتها.

وخلال أقل من 48 ساعة من العمل، تمكنت البلدية من تنظيف حوالي 100 متر، بدءًا من جسر حي المفتي حتى دوار شهيدة آرين ميركان (دوار صباغ)، والذي يبلغ طوله حوالي 6 كيلو متر، بآليات مخصصة كـ تريكس وقلابات.

الرئاسة المشتركة لبلدية الشعب في مدينة الحسكة، بشار أحمد، بيّن لوكالة أنباء "هاوار"، أنه بعد إخراج القمامة والنفايات من المجرى، سيتم ترحيلها إلى مكان مخصص لها، خارج المدينة، وطمرها بالتراب لمنع إصدار روائح كريهة.

ومن المقرر أن تقوم البلدية بزراعة الأشجار الحراجية على ضفاف النهر بعد الانتهاء من مشروعها في تنظيف المجرى كاملةً، بغية إعطاء جمالية ورونقًا جديدًا وحضاريًّا للنهر في المدينة.

أحمد نوه، أنهم قاموا بتنبيه أصحاب المحال التجارية والمنازل السكنية المجاورة للنهر، بالالتزام بقوانين النظافة ورمي القمامة بعد تنظيفها وترميمها، وأضاف " إذا خالف الأهالي القرار الذي أصدرته البلدية بعد رمي القمامة داخل النهر، سيتم مخالفتهم وفق خرق قانون النظافة".

وطالب أحمد في نهاية حديثه، الأهالي بأن يكونوا عونًا للبلدية، ويقدموا المساعدة لها، من حماية جمالية المجرى ونظافته، وعدم رمي مخلفاتهم داخله.

(ب ر- ج إ/هـ ن)

ANHA