بلدية الشعب في الدرباسية تكشف مشاريعها لعام 2022

وجاء ذلك خلال الاجتماع السنوي، الذي عقدته بلدية الشعب في ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، في مركز الثقافة والفن بمركز الناحية، بحضور عضوات وأعضاء بلديات الناحية، بالإضافة إلى العشرات من الأهالي.

وتخلل الاجتماع استعراض لأعمال بلدية الشعب في الدرباسية وبلداتها خلال عام 2021، وكذلك قراءة التقرير السنوي.

وحسب التقرير، فقد نفذت بلدية الشعب في ناحية الدرباسية، مشروع تزفيت طريق ناحية الدرباسية المؤدي للحسكة بطول 20 كم، إضافة إلى تزفيت الشوارع الرئيسية في مدينة الدرباسية بطول 1554م، وترميم المنصفات وتلوينها، تنفيذ مشروع إنارة مركز الناحية، تنفيذ مشروع مد مادة بقايا مقالع، وترقيع الحفر في القرى والبلدات.

وقيّم فيها الحضور، أعمال عام كامل، من حيث الجوانب الإيجابية، التقصير، والعوائق التي ظهرت، إلى جانب وضع خطط عمل للعام المقبل 2022.

وعلى هامش الاجتماع التقت وكالتنا بالرئاسة المشتركة لبلدية الشعب في ناحية الدرباسية، رازية إبراهيم، لتحدثنا عن قيمة المشاريع المنجزة خلال العام 2021، وقالت: "وصلت قيمة المشاريع المنجزة عن العام، ما يقارب 154 ألف دولار حسب الميزانية التي خصصت للبلدية من الإدارة الذاتية".

وتخلفت البلدية عن إنجاز مشروعين من مشاريع عام 2021، أولهما، إنشاء ثلاث حدائق في الدرباسية ضمن (الحي الغربي، الشرقي، والمساكن)، وثانيهما، ترميم الطرق الفرعية في مدينة الدرباسية، لأسباب أعادتها الرئيسة المشتركة للبلدية إلى نقص الميزانية، وتأخرها.

وواجهت البلدية خلال العام، عوائق ومشكلات عدة، أهمها انتشار فيروس كورنا، تأخر استلامها الميزانية السنوية، أعطال الآليات المتكرر، وعدم توفر قطع التبديل. حسب رازية إبراهيم.

وحول خطة عمل البلدية للعام المقبل، 2022، كشفت الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في ناحية الدرباسية عن مشاريعها، وضمت "العمل على ترميم الشوارع في مركز المدينة والطرق المتضررة، إنشاء ثلاث حدائق في المدينة، تنفيذ مشروع الصرف الصحي في الحي الغربي، السعي لحل المشاكل المتعلقة بالإعمار وبالأخص التوسع الشاقولي في مدينة الدرباسية، وتنفيذ مشاريع إنشاء أقواس في مداخل المدينة".

ولم تفصح رازية إبراهيم عن ميزانية البلدية للعام المقبل، وكذلك قيمة مشاريعها المقررة، ضمن خطة عمل العام المقبل.

ويقطن ناحية الدرباسية الواقعة في الجهة الشمالية لمركز مقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، أكثر من 90 ألف نسمة ضمن مركز الناحية "الدرباسية"، وأكثر من 188 قرية وبلدة، حسب آخر إحصائية لمجلس الناحية.

(أم)

ANHA