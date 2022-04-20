بلدية الشعب في أبو حمام تطلق حملة نظافة مسائية خلال شهر رمضان

وشارك في حملة النظافة عدد غفير من أهالي بلدة أبو حمام وأعضاء بلدية الشعب في البلدة، تشجيعاً للأهالي وحثهم على الاهتمام بنظافة بلدتهم.

واستهدفت الحملة في يومها الأول الطريق العام في البلدة وتم إزالة النفايات ونقلها عبر آليات البلدية صوب المكبات المخصصة لها.

ومن المقرر أن تستمر حملة النظافة بشكل يومي مساءً، طيلة شهر رمضان، وتستهدف كل أحياء بلدة أبو حمام والمناطق التي لا تصل إليها أيدي عمال النظافة في الأيام العادية.

في الـ 28 من آذار الفائت أطلقت حركة المجتمع الديمقراطي حملة نظافة في إقليم الجزيرة. وفي كوباني تم تنظيم فعاليات مماثلة.

(ف ع/خ)

ANHA