بلدية الشعب بحيّي الشيخ مقصود والأشرفية تهدم المباني المتضررة بمعدات يدوية

بعد كشف المكتب الفني لبلدية الشعب في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية على المباني في الحيّين، وتحديد المباني الواجب إخلاؤها، قامت بلدية الشعب بتعيين فريق لهدم المباني المهددة بالانهيار في الحيّين، وذلك بمعدات يدوية بسيطة، لعدم وجود الآليات فيهما ومنع الفرقة الرابعة دخول الآليات إليهما.

وقد انهارت 5 مبانٍ وتحتاج 12 أخرى للإزالة؛ بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بها إلى جانب تضرر 400 مبنى في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، وذلك وفقاً لتقرير المكتب الفني في بلدية الشعب في الحيّين.

في هذا الصدد، قال العامل في بلدية الشعب، حسين الجاسم "بعد الزلزال، خرجنا لإنقاذ وإسعاف المتضررين ونقلهم إلى المستشفيات، ثمّ خرجت البلدية للكشف على المباني، والآن نقوم بهدم المباني المتضررة، كالشرفات والأسطح المهددة بالسقوط".

وأكد "إمكاناتنا محدودة؛ نتيجة الحصار الجائر المفروض علينا من قبل الفرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق، ونحن نعمل وفق ذلك".

وندد بالحصار المفروض على الحيّين "فالحيّان يعانيان من حصار خانق، الآليات الثقيلة ممنوعة من الدخول، لو توفرت الآليات لكان الوضع أفضل، وعلى الرغم من ذلك نقوم بكل ما نستطيع؛ لخدمة هذا الشعب".

يذكر أن حيّي الشيخ مقصود والأِشرفية يعانيان من حصار جائر وخانق منذ ما يقارب 5 أعوام، ولم يُفك هذا الحصار حتى في الأوضاع الطارئة.

(ل م)

ANHA