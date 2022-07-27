بلدية الشعب بالرقة تباشر بعمليات التزفيت وإعادة تأهيل الطرق في مدينة الرقة

باشرت بلدية الشعب في الرقة بالعمل على إعادة تأهيل وتزفيت الطرق ضمن أحياء و أسواق مدينة الرقة وذلك ضمن خطة ومشاريع عام 2022 ، وبحسب المشرفين فإن العمل سيستمر لمدة 80 يوماً بكمية تصل إلى 8 آلاف م3.
المجتمع والحياة 2022-07-27T16:15:00 الرقة

في كل عام وخاصة في فصل الصيف تطلق بلدية الشعب في الرقة وريفها مشاريع إعادة تأهيل وتزفيت الطرق في المدينة والريف، ضمن الإمكانيات المتاحة والمواد المتوفرة لدى الإدارة الذاتية. وأكد المشرفون على مشاريع التزفيت، أن المواد المستخدمة للتزفيت ستكون جودتها أفضل من العام الماضي.

وتستهدف بلدية الشعب في خطتها الحالية للتزفيت، الطريق الذي يمتد من الحديقة البيضاء باتجاه الملعب البلدي وصالة فرات ذهاباً وإياباً، وسد مدينة الرقة، وشارع القدس الواصل من الحديقة المرورية بالإضافة إلى الطريق الممتد من دوار الدلة باتجاه العيادات الشاملة، والطريق الواصل بين باب بغداد الأثري إلى سوق الهال الجديد.

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وحول مشاريع التزفيت في الرقة قال عضو لجنة الإشراف على مشروع التزفيت في بلدية الشعب في الرقة المهندس عدنان الكلط إن بلدية الشعب في الرقة باشرت بعملية التزفيت ابتداء من تاريخ اليوم 27/7/2022 والتي ستتضمن عدة شوارع وطرق وذلك بحسب الأهمية والتضرر في الشارع المستهدف.

وأشار المهندس عدنان الكلط إلى أن كمية التزفيت في الخطة هي 3000متر مكعب للطرق بشكل كامل, بالإضافة إلى إصلاح وترقيع الشوارع وتبلغ كمية المجبول المخصصة لها 5 آلاف متراً مكعباً.

وأوضح عدنان الكلط أنه يتم استهداف الشوارع ووضع الخطة استناداً على  البنى التحتية للطرقات وأهميتها والكمية المعطاة وأيضاً ضمن حاجتها للتزفيت والترقيع.

وأضاف أيضاً: "وردنا العديد من التساؤلات حول تزفيت شارع المنصور الذي يعتبر من الشوارع المهمة في مدينة الرقة، ولكن هذا الشارع بحاجة لاستبدال شبكة الصرف الصحي بشكل كامل وتزويده بالمطريات وهذا سيكون ضمن خطة عمل البلدية في المشاريع المقبلة".

واختتم المهندس عدنان الكلط حديثه بالقول "هذا المشرع مدته 80 يوماً من تاريخ البدء, وهذه النسبة المحددة للتزفيت بسيطة جداً ولكن نعمل بحسب الإمكانيات الموجودة".

(أع/خ)

ANHA


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