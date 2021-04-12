بلدية الرقة مستمرة في ترحيل الأنقاض والتعقيم طيلة فترة الحظر

ولتنظيم أكبر، قسمت البلدية العمل الى مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى من تعقيم دوار الإطفائية مرورًا بشارع المنصور وصولًا الى شارع سيف الدولة بمسافة تقدّر بـ 2 كم.

فيما استهدفت المرحلة الثانية شارع حديقة الرشيد وصولًا الى دوار النعيم ومنها الى شارع الأماسي الذي يتقاطع مع شارع تل أبيض.

وفي المرحلة الثالثة تم تعقيم الشوارع التي تحيط بالملعب الأسود والتي تتقاطع مع شوارع الحديقة البيضاء وصولًا الى دوار أمن الدولة.

وفيما يخص عملية إزالة الأنقاض، فقد باشر المكتب الفني بإزالة الأنقاض من الشوارع الرئيسة، حيث شملت عملية ترحيل الأنقاض كلًا من الأماكن التالية: ( الأبنية المدمرة خلف دوار النعيم- شمال سكة القطار- دوار أمن الدولة- بالإضافة إلى منطقة الكورنيش ) ومازالت مستمرة بترحيل الأنقاض.

واستفاد مكتب الخدمات التابع لبلدية الشعب بالرقة من الأنقاض في ردم أجزاء من الطرقات الخارجية، خاصة التي تتعرض الى تجمع لمياه الأمطار في فصل الشتاء وتعرقل حركة السير.

الرئيس المشترك لمكتب الخدمات في بلدية الرقة، أحمد العبد، أوضح أنّ هذه الإجراءات جاءت ضمن مساعي البلدية للاستفادة من فترة الحظر، خاصة فيما يتعلق بترحيل الأنقاض من الأبنية المدمّرة الموجودة في الشوارع الرئيسة المكتظة بالمارة والسيارات على مدار الساعة، والتي تعرقل عمل الورش الفنية والمعدات الثقيلة.

وفيما يخص عمليات التعقيم، أكد العبد أنّ ورش التعقيم مستمرة في عملها على مدار الساعة وطيلة فترة الحظر، داعيًا الأهالي للالتزام بقواعد السلامة العامة حتى تتمكن المنطقة من المرور من هذه المحنة بسلام.

يُذكر أن الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا أصدرت تعميمًا في الـ 3 من شهر نيسان الجاري، فرضت فيه حظرًا كليًا وجزئيًا في مناطق شمال وشرق سوريا، بسبب ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا ينتهي اليوم الموافق 12 نيسان أبريل، وأعلنت أمس خلال تعميم آخر بفرض الحظر الكلّي على كافة مناطق شمال وشرق سوريا ولمدة 10 أيام ، بدءًا من يوم غد الثلاثاء.

(ر ع/مـ)

ANHA