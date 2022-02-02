بلدية الناحية الجنوبية تبدأ بتنظيف حييّ غويران والنشوة الشرقية

عقب إعلان قوات سوريا الديمقراطية، استعادة السيطرة على سجن الصناعة في حي غويران بمدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، والكشف عن حصيلة حملة مطرقة الشعوب، ومع شروع أهالي الأحياء الجنوبية في مدينة الحسكة بالعودة الى منازلهم، تشهد الأحياء اليوم رفع الأنقاض، والقمامة ومخلفات المعركة.

وباشرت منذ صباح اليوم بلدية الناحية الجنوبية في الحسكة، بـأعمالها في تنظيف شوارع حيي غويران والنشوة الشرقية، وترحيل القمامة الى مكباتها، تزامنا مع عودة الأهالي الى بيوتهم ومنازلهم في الأحياء الجنوبية للمدينة.

وأكد رئيس قسم النظافة في البلدية الجنوبية ادريس زافي، بدء حملات نظافة وترحيل القمامة، وإعادة الرونق الطبيعي للأحياء الجنوبية في مدينة الحسكة، وأشار إلى أن البلدية استعانت ببلديات قامشلو والشدادي، نظرا لتعطل أغلب آليات البلدية التي كانت مركونة في مرآب البلدية المجاور لسجن الصناعة، جراء ما شهد محيط السجن من اشتباكات قوية.

وأضاف زافي: "من واجبنا تنظيف الأحياء الجنوبية وترحيل القمامة إلى مكباتها وذلك بعد تراكم القمامة لمدة عشرة أيام متتالية بسبب الظروف الأمنية التي شهدتها مدينة الحسكة عموما والأحياء الجنوبية على وجه الخصوص".

وتابع زافي: "نعمل اليوم على ترحيل القمامة من حيي غويران والنشوة الشرقية وتنظيف الشوارع وسنقوم غدا بدخول أحياء النشوة الغربية والفيلات والسكن الشبابي وحي الزهور".

وأكد أن خطة العمل ستكون أوسع وأشمل اعتبارا من يوم غد الخميس.

(م ع/أم)

ANHA