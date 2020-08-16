بلديات تل حميس تحدد ميزانية الربع الثالث

وحضر الاجتماع الذي عُقد في بلدية عكاظ، أعضاء بلدية الشعب في ناحية تل حميس والبلديات التابعة لها، والرئاسة المشتركة لمجلس الناحية.

وتحدث خلال الاجتماع الرئيس المشترك للجنة البلديات وحماية البيئة مسعود يوسف عن سبب تأخر البلديات في إقليم الجزيرة عن تنفيذ المشاريع الخدمية، ومنها الهجمات التركية المستمرة على مناطق شمال وشرق سوريا وتفشي فيروس كورونا.

وخلال الاجتماع قدمت بلديات ناحية تل حميس مشاريعها الخدمية التي سيتم تنفيذها خلال الربع الثالث من عام الـ2020، وقُدّر إجمالي ميزانيتها بـ200 مليون ل.س.

وركزت معظم المشاريع التي تم وضعها ضمن الربع الثالث والموافقة عليها من قبل لجنة البلديات وحماية البيئة (المياه بالدرجة الأولى، والطرق واستكمال مشاريع الصرف الصحي، والجسور).

وطالبت بلديات تل حميس لجنة البلديات وحماية البيئة بتزويدهم بميزانية إضافية والنظر في وضع المنطقة، بحسب مساحتها الواسعة حيث تضم 350 قرية، وجميعها تفتقر لمقومات الحياة الأساسية من طرق ومياه شرب بالدرجة الأولى بسبب إهمالها من قبل سلطات الحكومة السورية في السابق.

(ش أ/أ ب)

ANHA