بلديات ريف الرقة الشرقي تنهي مشاريع الربع الأول وتعد بتكثيف جهودها

مع بداية العام الحالي بدأت لجنة الإدارة المحلية والبلديات التابعة لمجلس الرقة المدني بتقديم الكتل المالية على بلديات الرقة وريفها بحسب تقسيمها للعام على شكل أرباع, استطاعت من خلالها بلديات ريف الرقة الشرقي الأربعة من إنجاز عدة مشاريع حيوية ساهمت في إعادة البنية التحتية للمنطقة.

وكانت لجنة الإدارة المحلية والبلديات قد فعّلت 4 بلديات في ريف الرقة الشرقي وهي كل من بلدية الكرامة، الحمرات، الجديدات، الحوس، وتقدم كل واحدة منها خدماتها حسب تقسيماتها الجغرافية.

ومن أهم المشاريع التي أطلقتها البلديات المذكورة آنفاً إعادة تأهيل الطرق وإنشاء العبّارات على بعض الأودية وقنوات الري بالإضافة إلى إنارة الطريق العام الذي يربط بين الرقة ودير الزور وفي المناطق التي تتبع لكل بلدية.

وفي فترة زمنية وجيزة استطاعت البلديات إنجاز معظم مشاريعها الخدمية التي أطلقتها ضمن الدعم المالي المقدم لها في بداية العام 2020، على الرغم من ارتفاع أسعار المواد التي احتاجتها البلديات وخاصة الإسمنت والحديد بالإضافة الى لوازم التمديدات الصحية من قساطل بيتونية أو بلاستيكية.

بلدية الحمرات

وعملت بلدية الشعب في الحمرات التي تقع شرق مدينة الرقة بحوالي 15كم على إعادة تأهيل الطرق وردم جميع الحفر في الطرق المتضررة في البلدة والقرى التابعة لها بمساحة بلغت4كم في طريق حمرة ناصر، القادسية، حمرة بلاسم، وتضمنت عملية التأهيل ردم الطرق بمادة الكرابية البيضاء والبقايا والإسفلت.

ولتسهيل حركة المزارعين وتنقلهم أهّلت البلدية عبّارة إسمنتة على قناة ري مزرعة بدر تربط بين قرى الحمرات وقرية حمرة جماسة.

كما قامت بلدية الحمرات بإنارة الطريق العام الرقة – دير الزور الذي يمر بالقرية على امتدادها .

وبلغت الكلفة المالية لجميع المشاريع الآنفة الذكر حوالي 27 مليون ليرة سورية، فيما تعمل البلدية على تجهيز دراسات لمشاريع خدمية أخرى للربع الثاني من العام الجاري.

بلدية الكرامة

أطلقت بلدية الشعب في الكرامة عدة مشاريع خدمية تساعد على النهوض بالوضع الخدمي في المنطقة بعد ما شهدته من دمار وخراب على أيدي مرتزقة داعش كان أهمها تعبيد الطرق المتضررة في القرى التابعة لها.

ومن جهتها أيضاً عملت بلدية الكرامة على إنارة الطريق العام الرقة – دير الزور بـ60جهاز إنارة تعمل على الطاقة الشمسية وعلى طول امتداد البلدة، إضافة إلى إنارة السوق الرئيسي في البلدة.

وأهّلت البلدية ما يقارب 7كم من الطرق المتضررة في قرية السعيد، طريق مدرسة البيدر، طريق عقربة، وبلغت الكلفة المالية لهذه المشاريع بالإضافة إلى مصاريف الآليات والمعدات التي تملكها البلدية 27مليون ليرة سورية.

بلدية الشعب في الجديدات

بـ29مليون ليرة سورية استطاعت بلدية الشعب في الجديدات تنفيذ مشروع إنارة الطريق العام بأكثر من 30جهاز إنارة تعمل أيضاً على الطاقة الشمسية، وعملت البلدية على إنشاء مطريات على الطريق العام لتصريف مياه الأمطار تم الانتهاء من 60%منها.

فيما تستمر بلدية الشعب في الجديدات بالعمل على تأهيل حديقة حملت اسم حديقة الشهداء ضمن البلدة ومشروع الإنارة والمطريات والعديد من المشاريع الخدمية الأخرى.

بلدية الشعب في الحوس

كان من أولويات بلدية الحوس إنشاء 3عبارات بيتونية على الأودية وقنوات الري وهي عبّارة وادي الشاهر بطول 16متر وعرض 4أمتار، عبّارة خس عجيل بطول 12 م وعرض 4م، وعبّارة خس عالج بطول 8أمتار وعرض 4أمتار تقع على قناتي ري الحوس.

كما عملت بلدية الحوس على إنارة طريق عام البلدة ب 120جهاز إنارة وذلك من قرية الشاهر إلى قرية خس عالج، حيث بلغت الكلفة المالية لهذه المشاريع ما يقارب الـ28مليون ل.س.

وللاستفسار أكثر عن ماهية تلك المشاريع التقت وكالتنا ANHA بالرئيس المشترك للجنة الإدارة المحلية والبلديات في مجلس الرقة المدني أحمد الخضر الذي قال في مستهل حديثه "منذ بداية العام عملت لجنة الإدارة الملحية والبلديات في مجلس الرقة المدني وبدعم من قبل الإدارة الذاتية في شمال وشرق سورية على تقديم الدعم لمجمل المؤسسات التي تتبع للجنتنا مثل البلديات والخدمات الفنية ووحدات المياه."

وعند السؤال عن الفرق بين الخدمات هذا العام والعام الماضي أكد أحمد الخضر أن هناك تحسناً كبيراً في العمل بريف الرقة الشرقي كونها كانت مهمشة لسنوات عديدة.

وعن معوقات العمل التي واجهت البلديات أوضح الخضر أن أكبر مشكلة واجهتهم هي انخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، كون أغلب المواد تباع بالدولار مما أثر سلبًا في معظم المشاريع التي تم وضعها في مخططنا للربع الأول.

وفي ختام حديثه أضاف أحمد الخضر " لجنة الإدارة المحلية والبلديات في مجلس الرقة المدني قامت بتوجيه البلديات لوضع مخططات ومشاريع الربع الثاني بحسب احتياجات المناطق التي تتبع لكل بلدية، ودراسة جدوى المشاريع التي تختص بتعبيد الطرق مع مراعاة أنه تم تخصيص 7 كم من الإسفلت لكل بلدية حسب الإمكانات المتوفرة".

والجدير بالذكر أن بلديات ريف الرقة الشرقي تعمل بشكل يومي على تقديم الخدمات اليومية مثل النظافة والنقل وإيصال مياه الشرب لمربي الأغنام في البادية.

(م)

ANHA