بلديات قامشلو تنتظر انتهاء حظر التجوال لتنفيذ مشاريع الربع الثاني

وكان من المقرر أن تباشر بلديات الشعب في مقاطعة قامشلو العمل بداية شهر نيسان إلا أنها أوقفت كافة اعمالها، نتيجة جائحة كورونا، ووضعت كافة إمكاناتها في خدمة خلية الأزمة كتنظيف وتعقيم المدن والنواحي.

الرئيس المشترك للجنة البلديات وحماية البيئة في مقاطعة قامشلو مسعود يوسف أوضح لوكالتنا: "عقدنا اجتماعات مع كافة بلديات الشعب في المقاطعة، وهي طرحت مشاريعها للجنة بعد المصادقة عليها من قبل مجالس الشعب في المدن والنواحي".

وبيّن يوسف بأنه كان من المقرر أن تباشر بلديات الشعب بتنفيذ مشاريعها بداية شهر نيسان (أي في الربع الثاني)، وقال: "ولكن مع انتشار فيروس كورونا في العالم، ولمنع ظهوره في المنطقة أعلنت الإدارة الذاتية حالة حظر التجوال في مناطق شمال شرق سوريا، لذا أجلت البلديات كافة مشاريعها وسخرت كافة طاقاتها لخدمة خلية الأزمة، وباشرت بتعقيم وتنظيف كافة المدن والنواحي".

يوسف أشار إلى أنه فور رفع حالة حظر التجوال في مناطق شمال وشرق سوريا، سيتم وضع خطة عمل وتباشر بلديات الشعب بتنفيذ مشاريعها، كتزفيت وترقيع الطرقات، إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي، وصيانة وترميم الجسور والعبارات الواصلة بين النواحي والقرى.

ونوه يوسف بأن لجنة البلديات وحماية البيئة تقوم الآن بدراسة مشروع لتقوية البنية التحتية والصرف الصحي في مدينة قامشلو، وسيتم الإعلان عنها حال الانتهاء منها.

ونفذت بلديات الشعب في مقاطعة قامشلو العام المنصرم 90% من أعمالها ومشاريعها التي كانت مدرجة في مخططها السنوي، ومن أهم الاسباب التي اعاقت آلية سير العمل الخدمي في البلديات بالشكل المطلوب الحرائق المفتعلة التي افتعلت في مناطق شمال وشرق سوريا، والهجوم التركي على مناطق شمال وشرق سوريا الذي بدأ في 9 تشرين الأول 2019.

(أ ب)

ANHA