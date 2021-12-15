بلديات مقاطعة الحسكة تعد بمشاريع بـ 2 مليون دولار خلال العام المقبل

وجاء ذلك في التقرير السنوي الذي كشف عنه، في الاجتماع السنوي، الذي عقدته، اليوم، لجنة البلديات والبيئة في مقاطعة الحسكة التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في قاعة سردم للثقافة والفن الواقعة في حي المشيرفة بمدينة الحسكة شمال وشرق سوريا.

وحضر الاجتماع السنوي، الرئيس المشترك لهيئة الإدارة المحلية والبلديات في إقليم الجزيرة سليمان عربو، والرئاسة المشتركة للجنة البلديات والبيئة، والرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة سمر عبدالله، وخبات سليمان، والرئاسات المشتركة لـ22 بلدية مرتبطة باللجنة، والعشرات من أعضاء البلديات في المدينة، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وتخلل الاجتماع، استعراض لأعمال بلديات الشعب ولجنة البيئة والبلديات في مقاطعة الحسكة، خلال عام 2021، من خلال قراءة التقرير السنوي.

وحسب التقرير السنوي، وصلت ميزانية الأعمال الخدمية للجنة البيئة والبلديات عبر بلدياتها في النواحي والبلدات ومديرياتها، إلى مليون دولار أمريكي، وزعت على الشكل التالي، "مشاريع مكتب المرأة 100 ألف دولار، مديرية المياه 100 ألف دولار، المرآب العام 100 ألف دولار، الطوارئ 66 ألف دولار.

وبلدية الشعب في مدينة الحسكة 220 ألف دولار، بلدية الشعب في الناحية الجنوبية 100 ألف دولار، بلدية الشعب في ناحية الدرباسية 90 ألف دولار، بلدية الشعب في ناحية الشدادي 60 ألف دولار، بلدية الشعب في ناحية تل تمر 54 ألف دولار، بلدية الشعب في ناحية الهول 43 ألف دولار، بلدية الشعب في ناحية زركان 35 ألف دولار، بلدية الشعب في العريشة 32 ألف دولار.

وعلى هامش الاجتماع، كشفت الرئيسة المشتركة للجنة البيئة والبلديات في مقاطعة الحسكة، ماجدة أمين، لوكالتنا، عن ميزانية العام المقبل 2022، قائلة "الميزانية العامة لعام 2022، نوعاً ما أفضل من العام الحالي، بلغت ما يقارب 2مليون دولار أمريكي، ستوزع بموجب الكثافة السكانية للمنطقة، عن طريق التعاون مع الكومونات لتنفيذ مشاريع خدمية ضرورية لأهالي المقاطعة حسب الأولوية ".

وأشار من جهته، عن رصده للاجتماع السنوي للجنة البلديات والبيئة في مقاطعة الحسكة، منسق الأنشطة في منظمة بيل الأمواج المدنية، هجار أمين، إلى أن اللجنة ارتقت إلى المستوى المطلوب، من خلال ما قدمته خلال العام الحالي من خدمات حسب تقريرها السنوي، وقال "الاجتماع شهد شفافية ووضوحاً في جميع ما يتعلق بأعمال البلدية ومشاريعها المقبلة، وبالأخص الموازنة".

(أ م)

ANHA