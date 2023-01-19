بلديات إقليم الجزيرة تختتم اجتماعها السنوي

انطلق صباح اليوم الاجتماع السنوي لبلديات إقليم الجزيرة، وذلك في صالة سردم بمدينة الحسكة.

وشارك في الاجتماع السنوي لبلديات إقليم الجزيرة أكثر من 500 مندوب/ ـة، بالإضافة إلى مشاركة ضيوف قدموا من مختلف المؤسسات العاملة في إقليم الجزيرة.

وزينت صالة سردم بصور شهداء مجزرة قامشلو الذين استشهدوا إثر هجوم لمرتزقة داعش على مبنى البلدية في الـ11 من آذار عام 2011.

وانطلق الاجتماع السنوي لبلديات إقليم الجزيرة بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، وانتخاب ديوان مؤلف من 7 أشخاص من قبل الحضور.

ومن ثم ألقت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد كلمة استهلتها باستذكار الشهداء الذين ضحوا في سبيل استقرار وأمن المنطقة وتابعت: "ولا بد أن نستذكر شهداء مطرقة الشعوب في الذكرى السنوية الأولى، ومقاومة أهالي المدينة العظيمة".

وأضافت إلهام أحمد: "الإدارة المحلية استطاعت أن تعمل بجهد في سبيل بناء نظام إدارة محلية للبلديات، وأن تحافظ على البنية التحتية لمناطق شمال وشرق سوريا وخدمة الشعب".

ونوهت إلهام أحمد، أن الإدارة المحلية تساهم في إعطاء الصورة الصحيحة للنظام الديمقراطي في أي منطقة كانت، وتابعت قائلة: "الإدارة المحلية تكون صحيحة عندما يكون الشعب نفسه مشاركاً في كل القرارات والأعمال الخدمية التي تقدمها هذه الإدارة".

وتابعت إلهام أحمد حديثها: "عندما يكون الشعب في طرف والإدارة في طرف آخر من غير الممكن أن تكون المؤسسات قادرة على تنفيذ المهام أو القيام بمسؤوليتها، فمشاركة المجتمع تكون بالوعي".

وبينت إلهام، أن الإدارة الذاتية بإمكانها أن تمارس علاقاتها ودبلوماسيتها الدولية والإقليمية عن طريق هيئاتها والمشاريع التي تطرحها لخدمة هذا المجتمع.

وأردفت إلهام أحمد بالقول: "إن التشاركية تعني البحث عن شركاء لتنفيذ مشاريع خدمية في المنطقة هذا يعتبر بنفسه اعترافاً بالإدارة الذاتية، وتابعت قائلة: "هذه هي الدبلوماسية بإمكان الإدارة الذاتية أن تمارسها وهي دبلوماسية صحيحة".

وأشارت إلهام أحمد، إلى أنه في المشاريع السياسية نحن في مجلس سوريا الديمقراطية على مستوى سوريا نهتم بالتواصل مع المعارضة، ولدينا حوارات ولقاءات وسنستمر في هذه اللقاءات ونحضر لعقد مؤتمر مع القوى الديمقراطية المتمثلة بصوت الشعب السوري.

وقالت إلهام: "نحن مع عودة كل اللاجئين والمهجرين قسراً والنازحين إلى مناطقهم الأصلية، ونستطيع أن نكون صوت الشعب في هذه القضية".

وأوضحت إلهام أحمد "نتحاور مع المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية حول إيجاد آلية لتنفيذ قرار إعفاء مناطق شمال وشرق سوريا من قانون قيصر عملياً، وهذا يأتي في إطار أن هناك تغييراً جاداً لمستقبل المنطقة".

وأكدت رئيسة الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا في نهاية حديثها "إذا تحولت شمال وشرق سوريا إلى منطقة جذب للسوريين يمكنها أن تصبح نموذجاً يعمم على كامل الجغرافية السورية، وتابعت قائلة: "هذا ما نسعى إليه سياسياً وسيتم طرحه في كل المؤتمرات الدولية والإقليمية والوطنية عندما تعقد، ونحن مستعدون لمواجهة أي عدوان خارجي قد يحدث في المنطقة داخلياً وخارجياً في سبيل حماية المنطقة وتطوير المشروع الديمقراطي السوري اللامركزي".

ومن ثم تمت قراءة التقرير السنوي من قبل نائبة هيئة الإدارة المحلية في إقليم الجزيرة بيريفان عمر.

تلاها عرض السنفزيون السنوي لبلديات إقليم الجزيرة، وتمحور حول المشاريع والأعمال التي قامت بها بلديات إقليم الجريرة والتي بلغ عددها 388 مشروعاً.

وفتح باب النقاشات أمام الحضور مع رؤساء البلديات في إقليم الجزيرة وانتقاد بعض المشاريع والأخطاء وسط تقديم مقترحات جديدة حول آلية العمل وتدريب العاملين في البلديات للرفع من مستوى فكرهم وعملهم بحسب اختصاصاتهم.

وبعد الاستماع لآراء الحضور، تمت مناقشة أهم المشاريع التي يجب القيام بها لتطوير الديمقراطية المباشرة وكي تصبح البلديات بلديات الشعب .

لذلك تم التأكيد على ضرورة قيام مجلس البلدية بوضع البرامج الاستراتيجية ومشاريع المدينة والقرارات الأساسية والمشاركة مع الكومين ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك تنفيذها معهم.

والتحضير من أجل عقد المنتدى البيئي خلال هذا العام، تطوير النظام الداخلي ضمن المدن باتخاذ الإجراءات اللازمة مثل تطوير الجمعيات التي تعمل في مجال باصات النقل الداخلي، نشر ثقافة النظافة بين المجتمع والبدء بحملة "لكل إنسان شجرة" وتطوير الاقتصاد المجتمعي وجعله من أولويات عمل البلديات.

إضافة إلى أنه على البلدية العمل على الوصول للاكتفاء الذاتي وتطوير عملها على ذلك الأساس إلى جانب تنظيم نفسها على أساس حرب الشعب الثورية.

وتم أيضاً إقرار خطة عمل سنوية لتنظيم عمل البلديات وفق فلسفة الأمة الديمقراطية ضمن الإدارة الذاتية من خلال:

1ـ تكريس نظام الرئاسة المشتركة ودور المرأة ضمن البلديات.

2ـ الجانب الديمقراطي تقوية العلاقة مع الشعب.

3ـ ترسيخ الجانب البيئي الأيكولوجي ضمن كافة أعمال وفعاليات البلدية.

4ـ تنفيذ خطة استثمارية "المشاريع الاستثمارية لعام 2022" وتوزيعها على كامل أشهر السنة.

5ـ حل مشكلة مياه الشرب في مدينة الحسكة وإيجاد الحلول.

واختتم الاجتماع السنوي لبلديات إقليم الجزيرة بتكريم بلدية جل آغا في مقاطعة قامشلو، بلدية سنجق سعدون في ناحية عامودا ، دائرة البيئة في الحسكة لجهودها في تطوير عمل البلديات.

(سـ)

ANHA