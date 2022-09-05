بلديات الشعب تستمر في تقديم الخدمات...مشاريع تعبيد وتسوية للطرق في عامودا وكوباني

بدأت بلدية الشعب في مقاطعة كوباني بأعمالها بعد الكشف عن مشاريعها منذ بداية شهر أيار، وباشرت بها في الـ 25 منه، فبدأت بتعبيد الطرق، وتمديد شبكات أنابيب الصرف الصحي في مناطق كانت تفتقر وبحاجة ماسة إليها.

وتمكنت بلديات الشعب في مقاطعة كوباني إلى الآن، من إنجاز أكثر من 7000 متر من شبكات الصرف الصحي في كل من ناحية صرين، وأحياء الشهيد خبات كار، وبوطان شرقي في مدينة كوباني.

وفيما يتعلق بتعبيد الطرق في المقاطعة فقد تمكنت كافة البلديات من ترقيع الطرق بطول 94 ألفاً و30 متراً، ومد الطرق بمساحة 6100 بالحجر المكسر، وتعبيد الطرق بمساحة 34000 متر مربع بالزفت، وترقيع بعض الشوارع المحتاجة إلى التعبيد داخل مدينة كوباني، وضع المطبات داخل المدينة بالتنسيق مع إدارة المرور في مقاطعة كوباني، وكذلك تم تركيب 8 عبارات في بلدتي تل غزال والجلبية.

وتسعى البلدية لإنهاء أعمال التعبيد داخل مركز مدينة كوباني قبل حلول فصل الشتاء، كالعمل على إنهاء تعبيد مسافة 15 ألف متر مربع في حي الشهيد كاوا، وإنهاء الترقيعات، وإصلاح طريق كوباني- جرابلس، وإنهاء تركيب شبكة الصرف الصحي في حي الشهيد خبات كار.

إلى ذلك، أكدت الرئيسة المشتركة للجنة البلديات في إقليم الفرات التي تتبع لها 11 بلدية للشعب في الإقليم، مقبولة بكي، أنهم مستمرون في عملهم وتقديم خدماتهم للأهالي في المنطقة، وقالت: "نحن استفدنا من أخطائنا السابقة، واكتسب العاملون في بلديات الشعب الخبرة المطلوبة خلال الأعوام التي مرت، وكذلك كان لخريجي جامعة روج آفا وانضمامهم إلى العمل في بلديات الشعب دور كبير في تطور العمل".

مقبولة بكي في ختام حديثها ناشدت الأهالي التعاون مع البلدية، وقالت: "العمل في هذا الوطن مسؤولية تقع على عاتق الجميع".

عامودا

تواصل بلديات الشعب في ناحية عامودا والبلدات التابعة لها تنفيذ الأعمال والمخططات المدرجة على قائمة أعمالها لسنة 2022، حيث لم يبقَ سوى القليل، بميزانية تصل إلى 315 ألف دولار أميركي.

وشملت الأعمال التي قامت بها ورش البلدية تعبيد الطرق، وكان أهمها مد المجبول الزفتي لشارع الحزام الجنوبي في الناحية بكمية 1200 متر مكعب، في عمل هدف لتخفيف أزمة المركز وسط الناحية، في حين بلغت تكلفته 13 ألفاً و761 دولاراً، إضافة للعمل في ساحة الشهيد جهاد وسط الناحية.

هذا وتخطط بلدية الشعب بالتنسيق مع دائرة المياه لحفر بئر في الناحية لتأمين مياه الشرب في بعض الأحياء التي تعاني من الانقطاع المستمر لها، وبحسب المشرفين على البلدية فإن تكلفته تصل إلى 28 ألفاً و866 دولاراً.

ففي بلدة سنجق سعدون سعت البلدية إلى صيانة وتعبيد العديد من الطرق ضمن البلدة والقرى التابعة لها، بهدف تسهيل حركة القرويين وخاصة في فصل الشتاء، حيث تم فرش طريق قرية شورة ودبوس بطول 4 كم بالحجر المكسر، بالإضافة إلى طريق قريتي معمرلي- ذو الفقار وطريق سيمتك نواف -معمرلي، وتسوية الطريق العام المار في قرى قره تبه وشورا ودبوس بطول 11 كم.

بينما ركزت بلدية بلدة توبو أيضاً عملها على تسوية وفرش طرق القرى التابعة لها بالحجر المكسر وكان أهمها العمل في طريق قريتي ديكية –قجله وفرشه بالحجر المكسر، وطريق قريتي خانكي –عين قردة بمسافة 2 كم وبتكلفة 8 آلاف دولار

ومن قرية جرنك إلى الطريق العام بمسافة 2.5 كم إضافة لطريق قرية خربة عزي- قري.

أما في بلدة جاغر بازار، فقد وصلت مسافة الطرق التي عملت البلدية على تسويتها وفرشها بالحجر المكسر إلى أكثر من 11 كم، وتضمنت طريق قرية هيلان الواصل إلى الطريق الدولي M4 وطريق قرى جول بستان وبيزراق وبلي سيحة وداودية بتكلفة إجمالية بلغت 24 ألفاً و400 دولار.

بينما تضمنت مشاريع بلدية توبز، قشط وتسوية طرق قرى دمدم وتوبز وأوليجا وشورك وباب الخير وغزاليك وكري موزا وسيمتك بتكلفة 12 ألفاً و500 دولار.

الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في عامودا سلمى حسين، أكدت أن عملهم مستمر، وما زالت هناك مشاريع قيد الدراسة والتخطيط لتنفيذها، مشيرة إلى وجود مشاريع ستتشارك فيها البلدية مع الأهالي للتنفيذ.

في حين كشفت إلى أنهم خصصوا كمية 253 متراً مكعباً من المجبول الزفتي للقيام بأعمال الترقيع في الشوارع العامة والفرعية ضمن مركز ناحية عامودا، والعمل على مشروع الإنارة ضمن الناحية.

(ن ك- ك آ/سـ)

ANHA